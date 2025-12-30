Украинский МиГ-29 нанес точный удар авиабомбой AASM HAMMER
Здание с оккупантами полностью уничтожено.
Украинские Воздушные силы нанесли результативный авиаудар по скоплению живой силы российских оккупационных войск, которое длительное время накапливалось в одном из зданий вблизи линии фронта.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», для поражения цели был задействован истребитель МиГ-29МУ1, который применил высокоточные управляемые авиабомбы AASM HAMMER. По информации украинских военных, разведка вела наблюдение за объектом более недели, ожидая момент максимальной концентрации вражеских резервов.
Операция была проведена во взаимодействии с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, которые подтвердили наличие противника и способствовали корректировке удара.
В результате авиационного поражения здание, в котором находились оккупанты, было полностью уничтожено. По предварительным данным, противник понес значительные потери в живой силе.
«МиГ-29МУ1 расквартировывает вражескую живую силу сразу рядом с кобзоном. Мы больше недели выжидали, когда вражеские резервы накопятся в здании, а затем совместно с побратимами из ГПСУ наши Асы нанесли точный удар бомбами AASMHAMMER», — говорится в комментарии к видео атаки.