Белорусов предупредили об опасном напитке из России

Белорусов предупредили об опасном напитке из России3
- 30.12.2025, 18:01
- 2,842
Он может содержать ацетон.
В Беларуси продается напиток с технической жидкостью. В Telegram-канале Минздрава вышло обращение – ни в коем случае его не пить.
Впервые информация появилась на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор).
Оказалось, что 26 и 29 декабря на предприятии ООО «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА» выпущен в обращение негазированный напиток Aloe Vera.
На пробу были взяты пять образцов продукции и концентрат. Все они содержали в себе летучие соединения.
Минздрав призвал белорусов не пить этот напиток – мог пострадать ребенок
В итоге деятельность предприятия приостановили, а исследования продолжаются.
Напиток есть и в Беларуси
По данным Минздрава, сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы принимают необходимые оперативные меры по пресечению продажи данной продукции.
Там призвали не употреблять напиток Aloe Vera.
Если же вы обнаружили такую продукцию в одном из магазинов, можно сообщить об этом в территориальные учреждения государственного санитарного надзора.
Будут приняты немедленные меры по ее изъятию из обращения.
Может содержать ацетон
Ранее про Aloe Vera рассказывал Telegram-канал Mash. По его данным, небезопасный напиток нашли в московском магазине «Магнит».
Сотрудники торговой точки почувствовали едкий привкус в продукции.
А до этого, по словам покупателей, ребенок отпил из такой бутылки, а затем обжег гортань.