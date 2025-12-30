Белорусов предупредили об опасном напитке из России 3 30.12.2025, 18:01

Он может содержать ацетон.

В Беларуси продается напиток с технической жидкостью. В Telegram-канале Минздрава вышло обращение – ни в коем случае его не пить.

Впервые информация появилась на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор).

Оказалось, что 26 и 29 декабря на предприятии ООО «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА» выпущен в обращение негазированный напиток Aloe Vera.

На пробу были взяты пять образцов продукции и концентрат. Все они содержали в себе летучие соединения.

Фото: Mash / Telegram

Минздрав призвал белорусов не пить этот напиток – мог пострадать ребенок

В итоге деятельность предприятия приостановили, а исследования продолжаются.

Напиток есть и в Беларуси

По данным Минздрава, сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы принимают необходимые оперативные меры по пресечению продажи данной продукции.

Там призвали не употреблять напиток Aloe Vera.

Фото: Mash / Telegram

Если же вы обнаружили такую продукцию в одном из магазинов, можно сообщить об этом в территориальные учреждения государственного санитарного надзора.

Будут приняты немедленные меры по ее изъятию из обращения.

Может содержать ацетон

Ранее про Aloe Vera рассказывал Telegram-канал Mash. По его данным, небезопасный напиток нашли в московском магазине «Магнит».

Сотрудники торговой точки почувствовали едкий привкус в продукции.

А до этого, по словам покупателей, ребенок отпил из такой бутылки, а затем обжег гортань.

