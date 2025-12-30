«Зятя и 70 погибших привезут в Воркуту» 2 30.12.2025, 18:05

ГУР опубликовало перехват о потерях армии РФ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной радиоперехват, свидетельствующий о потерях российской армии в войне против Украины. Материал был обнародован 30 декабря.

Как следует из перехваченного разговора, для жителей российских регионов массовое возвращение погибших военных становится обыденным явлением. В аудиозаписи россиянка рассказывает, что в один из ноябрьских дней в Воркуту доставили почти целую роту погибших военнослужащих РФ — около 70 человек. Среди них оказался зять её знакомой.

«Приходила ко мне Светлана. Расстроена. Плакала. Зятя должны привезти в Воркуту. 15 ноября, значит, будут похороны — в Воркуту привезут 70 погибших», — говорится в перехваченном разговоре.

В ГУР, комментируя запись, отметили, что «целостность русского зятя напрямую зависит от его места нахождения».

«Сидел бы в своей Воркуте — не было бы у тёщи хлопот», — добавили в украинской разведке.

