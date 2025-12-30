Белорусы все больше живут в кредит 30.12.2025, 18:14

Долги населения перед банками обновили исторический максимум.

Долги населения перед банками превысили 29,4 млрд рублей. Это следует из данных Нацбанка.

За январь — ноябрь этого года банки выдали населению новых кредитов на 14,7 млрд рублей. Это меньше, чем за такой же период 2024-го (тогда было почти 15 млрд).

В то же время общая сумма, которую белорусы должны по займам, на 1 декабря нынешнего года составила 29,4 млрд рублей. При этом долги по потребительским кредитам на начало этого месяца достигли отметки в 11,6 млрд рублей. Это почти на 2 млрд больше, чем в декабре прошлого года. Общая сумма долгов по финансированию покупки недвижимости на 1 декабря 2025-го составила почти 17,8 млрд. За год рост — на 1,9 млрд.

В то же время Нацбанк отмечает, что банки активно работали по кредитам с населением, а с бизнесом — меньше. За год выросла доля долговых операций с физлицами, а доля кредитов и других требований к белорусским компаниям сократилась.

Какие опасения есть у регулятора из-за займов населения

У Нацбанка вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности».

21 марта глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что регулятор обеспокоен ростом потребительского кредитования, которое порой идет в ущерб финансированию бизнеса, и готов вмешаться в ситуацию, если это потребуется.

Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.

Напомним, Центробанк России 25 июля снизил ключевую ставку — это аналог ставки рефинансирования в Беларуси — до 18% годовых. Экономистка Анастасия Лузгина прогнозирует, что на этом фоне российский рубль может плавно ослабнуть к доллару, а вслед за этим — и белорусская нацвалюта.

