30 декабря 2025, вторник, 18:51
В Эстонии задержали мужчину за символ «Z» на здании парламента

  • 30.12.2025, 18:25
Возбуждено дело о поддержке международного преступления.

В эстонской столице Таллинне задержали мужчину, который нарисовал символ «Z» на колонне здания Рийгикогу (парламента), сообщает Delfi.

Как отмечается, правоохранители получили сообщение об инциденте в ночь на 30 декабря.

Сотрудник службы охраны парламента задержал подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 32-летний гражданин Эстонии.

Как сообщила оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кадри Анн Салла, полиция начала производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся поддержки и оправдания международного преступления.

В полиции напомнили, что в Эстонии запрещено использование символов, которые оправдывают или поддерживают военную агрессию и международные преступления, включая символ «Z».

По заверениям властей, задержанный хорошо знаком полиции и ранее уже неоднократно наказывали за аналогичные действия.

