В Эстонии задержали мужчину за символ «Z» на здании парламента
- 30.12.2025, 18:25
Возбуждено дело о поддержке международного преступления.
В эстонской столице Таллинне задержали мужчину, который нарисовал символ «Z» на колонне здания Рийгикогу (парламента), сообщает Delfi.
Как отмечается, правоохранители получили сообщение об инциденте в ночь на 30 декабря.
Сотрудник службы охраны парламента задержал подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 32-летний гражданин Эстонии.
Как сообщила оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кадри Анн Салла, полиция начала производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся поддержки и оправдания международного преступления.
В полиции напомнили, что в Эстонии запрещено использование символов, которые оправдывают или поддерживают военную агрессию и международные преступления, включая символ «Z».
По заверениям властей, задержанный хорошо знаком полиции и ранее уже неоднократно наказывали за аналогичные действия.