В Эстонии задержали мужчину за символ «Z» на здании парламента 30.12.2025, 18:25

Возбуждено дело о поддержке международного преступления.

В эстонской столице Таллинне задержали мужчину, который нарисовал символ «Z» на колонне здания Рийгикогу (парламента), сообщает Delfi.

Как отмечается, правоохранители получили сообщение об инциденте в ночь на 30 декабря.

Сотрудник службы охраны парламента задержал подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 32-летний гражданин Эстонии.

Как сообщила оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кадри Анн Салла, полиция начала производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся поддержки и оправдания международного преступления.

В полиции напомнили, что в Эстонии запрещено использование символов, которые оправдывают или поддерживают военную агрессию и международные преступления, включая символ «Z».

По заверениям властей, задержанный хорошо знаком полиции и ранее уже неоднократно наказывали за аналогичные действия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com