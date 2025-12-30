Куда отправиться в Минске после боя курантов 30.12.2025, 18:33

Новогодняя афиша ночных гуляний во всех районах столицы.

Предпраздничный день — отличное время не только для закупок в последний момент, но и для построения планов на новогоднюю ночь. Не хочется сидеть дома после боя курантов, доедая прошлогодние салаты? Тогда рекомендуем одеваться теплее (синоптики обещают морозы) и строить маршрут, пишет Onlíner.

Традиционно праздничную программу организуют возле Дворца спорта: минчан зовут на «Волшебную новогоднюю ночь». Начнется праздник 31 декабря в 23:45, а закончится в 4 утра уже 1 января. Но ехать в центр необязательно, ведь мероприятия организуют во всех районах столицы.

Заводской район

Новогоднее ночное гуляние «Заводской Новый год!» организуют сразу в трех локациях: возле «Чижовка-Арены», около бассейна «Волат» и Дворца детей и молодежи «Золак». Стартуют мероприятия в 01:00.

Ленинский район

Концерт «Пусть праздник всем подарит чудо!» начнется в 01:00 и продлится два часа. Локации: площадки перед кинотеатром «Салют» и Минским городским дворцом культуры.

Московский район

Программа «Здравствуй, Новый год!» тоже стартует в час ночи, потанцевать приглашают в Брилевичах (ул. Я. Чечета, 25) и в сквере «Полянка», (ул. К. Либкнехта). Еще одна праздничная локация — парк им. Павлова, где 1 января минчан ждут аж до 3 ночи.

Октябрьский район

На площади культурно-спортивного центра «Минское отделение БЖД» с 01:00 до 03:00 пройдет программа «Приглашаем в Новый год». В это же время возле площадки у ТЦ «Евроопт Super» обещают дискотеку «Новогодний хоровод». Еще одна локация для праздника — микрорайон «Сокол».

Партизанский район

Через полчаса после старта нового года минчан зовут в парк экстремальных видов спорта. Здесь праздник продлится до 3 ночи.

Первомайский район

С часа ночи минчан зовут к Национальной библиотеке, а также на дискотеки на ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, и ул. Героев 120-й дивизии, 15.

Советский район

Районная праздничная программа «В ритме Нового года» развернется возле Комаровки. Начало — в 01:00.

Фрунзенский район

Здесь праздники организуют возле Ледового дворца Минской области и в парке Уго Чавеса. В обеих локациях праздничные мероприятия стартуют в 00:30.

Центральный район

Встретить 2026-й зовут на площадке возле Дворца детей и молодежи. Здесь программа стартует в 01:00 и продлится до 02:30.

А что с транспортом?

С полуночи и до 5 утра добраться до районных гуляний и даже успеть вернуться домой можно и на общественном транспорте. Подробное расписание наземных маршрутов и интервалы можно найти по ссылке.

Метрополитен в новогоднюю ночь принимает пассажиров до 04:00. Станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 04:15. Интервал движения поездов с 00:00 до 04:00 1 января 2026 года на 1-й и 2-й линиях метро составит 6 минут, на 3-й линии — 8,5 минуты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com