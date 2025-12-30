Россия начала торговать нефтью в убыток
- 30.12.2025, 18:45
Все из-за рекордных скидок для Китая и Индии.
Добыча нефти у части российских нефтяных компаний стала убыточной на фоне значительных скидок, которые они предоставляют покупателям в Индии и Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков и источники в отрасли.
По данным агентства Argus, на прошлой неделе цена российского сорта Urals в портах Балтийского и Чёрного морей снижалась до 33–34 долларов за баррель — минимального уровня со времён пандемии. Дисконт к марке Brent при этом достигал 27 долларов за баррель. Отдельные партии нефти для китайских нефтеперерабатывающих заводов продавались со скидкой до 35 долларов за баррель, фактически по цене, вдвое ниже рыночной.
В результате нефтяная отрасль приблизилась к грани рентабельности, а ряд проектов уже стал убыточным. Это связано в том числе со сложными условиями добычи, отмечает аналитик БКС Кирилл Бахтин.
С прибылью продолжают работать месторождения, на которые распространяется льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — одного из ключевых источников нефтегазовых доходов бюджета.
По оценкам Reuters, около 20 процентов нефтедобывающих компаний платят нулевой НДПИ и сохраняют торговую прибыль на уровне около 20 долларов за баррель даже при текущих ценах Urals. Ещё примерно 30 процентов производителей используют пониженные налоговые ставки и также остаются в плюсе.