Россия начала торговать нефтью в убыток 30.12.2025, 18:45

Все из-за рекордных скидок для Китая и Индии.

Добыча нефти у части российских нефтяных компаний стала убыточной на фоне значительных скидок, которые они предоставляют покупателям в Индии и Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков и источники в отрасли.

По данным агентства Argus, на прошлой неделе цена российского сорта Urals в портах Балтийского и Чёрного морей снижалась до 33–34 долларов за баррель — минимального уровня со времён пандемии. Дисконт к марке Brent при этом достигал 27 долларов за баррель. Отдельные партии нефти для китайских нефтеперерабатывающих заводов продавались со скидкой до 35 долларов за баррель, фактически по цене, вдвое ниже рыночной.

В результате нефтяная отрасль приблизилась к грани рентабельности, а ряд проектов уже стал убыточным. Это связано в том числе со сложными условиями добычи, отмечает аналитик БКС Кирилл Бахтин.

С прибылью продолжают работать месторождения, на которые распространяется льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — одного из ключевых источников нефтегазовых доходов бюджета.

По оценкам Reuters, около 20 процентов нефтедобывающих компаний платят нулевой НДПИ и сохраняют торговую прибыль на уровне около 20 долларов за баррель даже при текущих ценах Urals. Ещё примерно 30 процентов производителей используют пониженные налоговые ставки и также остаются в плюсе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com