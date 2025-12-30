В Бресте выпустили носки внутри елочных игрушек
- 30.12.2025, 18:49
В каждом шаре — неожиданный сюрприз.
Брестский носочный комбинат выпустил носки, спрятанные внутри елочных игрушек, заметило издание Blizko.by.
На инстаграм-странице предприятия сообщили:
«Новая коллекция носков в шарах — это интересный микс цветов и необычных принтов, упакованный в виде подарочного пластикового шара. Каждый шар — сюрприз: внутри вас ждут стильные, качественные носки из мягкого хлопка, которые станут отличным подарком или приятным приобретением для себя».
Это, однако, не первая находка такого рода: шары в носках продаются разными предприятиями уже не первый год.