30 декабря 2025, вторник, 19:30
В Бресте выпустили носки внутри елочных игрушек

  • 30.12.2025, 18:49
В Бресте выпустили носки внутри елочных игрушек

В каждом шаре — неожиданный сюрприз.

Брестский носочный комбинат выпустил носки, спрятанные внутри елочных игрушек, заметило издание Blizko.by.

На инстаграм-странице предприятия сообщили:

«Новая коллекция носков в шарах — это интересный микс цветов и необычных принтов, упакованный в виде подарочного пластикового шара. Каждый шар — сюрприз: внутри вас ждут стильные, качественные носки из мягкого хлопка, которые станут отличным подарком или приятным приобретением для себя».

Это, однако, не первая находка такого рода: шары в носках продаются разными предприятиями уже не первый год.

