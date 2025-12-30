закрыть
Foreign Affairs: Россияне устали от войны

  • 30.12.2025, 18:55
  • 1,078
Foreign Affairs: Россияне устали от войны

Однако боятся об этом сказать.

Война с Украиной привела не только к изменениям на фронте, но и к глубокой трансформации повседневной жизни в России. Под лозунгами «традиционных ценностей» власти усилили давление на культуру, образование и частную жизнь граждан. Под запрет попадают книги, спектакли и даже музейные экспонаты, если они не соответствуют новой идеологической линии, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Упоминания таких запрещенных тем исчезают из публичного пространства, а издатели и театры вынуждены либо заниматься самоцензурой, либо искать ироничные способы обхода запретов. Параллельно растет число абсурдных ограничений — от претензий к детским игрушкам до попыток «отменить» зарубежную классику.

Важной чертой новой реальности стало возрождение культуры доносов. Тысячи россиян сообщают властям о «нелояльных» соседях, коллегах или публичных фигурах. Иногда доносы приобретают массовый характер и становятся способом продемонстрировать лояльность государству или защитить себя от подозрений.

Интернет также оказался под жестким контролем. Замедление или блокировка мессенджеров, штрафы за поиск запрещенных сайтов и регулярные отключения мобильной связи стали обычным явлением. Все это усиливает ощущение нестабильности и изоляции.

Несмотря на внешнюю абсурдность происходящего, система работает эффективно, приучая людей к молчанию и осторожности. Однако даже в этих условиях россияне продолжают искать способы сохранить личную свободу — пусть и в намеках, символах и полушепоте.

