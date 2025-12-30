закрыть
30 декабря 2025, вторник, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Италии кот чудом выжил после машинной стирки

1
  • 30.12.2025, 19:04
В Италии кот чудом выжил после машинной стирки

Кот попал в «стиралку» в канун Рождества.

В Италии кот попал в стиральную машинку и выжил благодаря ветеринару. Об этом сообщает газета Today.

В канун Католического Рождества жительница коммуны Индуно-Олона занималась домашними делами перед приездом гостей и случайно запустила стиральную машину с котом Анаклето внутри барабана.

Женщина не заметила питомца среди грязного белья и не вспоминала о нем до праздничного ужина, а затем увидела вспышку в барабане, открыла дверцу и увидела его хвост.

Хозяйка немедленно позвонила знакомому ветеринару. Несмотря на проблемы со здоровьем, доктор примчался, согрел кота бутылками с горячей водой, ввел ему антибиотики и кортизон, а потом поставил капельницу.

К ночи у Анаклето поднялась температура, но уже 26 декабря снова начал есть.

«Не всегда все заканчивалось благополучно, особенно если цикл стирки установлен на высокую температуру», — отметил ветеринар, уже несколько раз спасавший кошек, оказавшихся в стиральной машине.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин