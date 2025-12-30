В эфире «радио Судного дня» зазвучало «Лебединое озеро» 30.12.2025, 19:24

В России грядут перемены?

В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «радио Судного дня», 30 декабря зазвучала музыка. Об этом свидетельствует живая трансляция эфира радиостанции в телеграм-канале «УВБ-76 логи», которая отслеживает активность УВБ-76, заметил «Холод».

Так, сначала в эфире прозвучала музыка из балета «Лебединое озеро» композитора Петра Чайковского, потом заиграл матерный трек советской и российской группы «Красная плесень».

Отметим, в СССР существовала традиция показывать по всем каналам балет «Лебединое озеро», когда в стране случались чрезвычайные события.

Следом зазвучал трек «Бам Бам Бам Мы Стреляем», а сразу после него — композиция провоенного и пророссийского певца Акима Апачева «Лето и арбалеты».

Радиостанция, также известная под прозвищем «Жужжалка» из-за непрерывного монотонного сигнала, звучащего в эфире, функционирует с 1970-х годов. Ее точное расположение и истинное предназначение до сих пор остаются неизвестными. Согласно одной из наиболее распространенных гипотез, УВБ-76 может быть элементом советской системы «Мертвая рука», созданной для обеспечения гарантированного ответного ядерного удара даже в случае утраты военного и политического руководства страны.

Радиолюбители, следящие за эфиром этой загадочной станции, регулярно фиксируют появление новых зашифрованных сообщений. Время их трансляции нередко совпадает с крупными событиями, прежде всего на международной политической арене.

Так, целые серии новых кодов «Жужжалка» передавала накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся 16 августа на Аляске. Аналогично, в июне всплеск активности «радио Судного дня» пришелся на период проведения саммита НАТО в Гааге.

Во время прямой линии Владимира Путина вопрос о значении шифров, передаваемых УВБ-76, появился на одном из экранов в студии, однако он не стал на него отвечать. Ранее подробности о «радио Судного дня» по запросу пропагандистского телеканала RT отказался раскрыть Роскомнадзор, сославшись на закрытый характер информации.

