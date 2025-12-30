В Беларуси появились новые трудовые должности 30.12.2025, 20:29

Какие?

В трудовой сфере Беларуси очередные новации: в Едином квалификационном справочнике должностей служащих официально появилось сразу семь новых должностей, передает БелТА.

Кроме того, с 1 января 2026 года обновляются требования к действующим специальностям и начнет проводиться оптимизация ряда должностей. Основные нововведения коснутся финансово-кредитного и страхового секторов.

Ключевым изменением стало введение семи новых должностей, разработанных по инициативе Национального банка и Министерства финансов.

Отныне в банковской отрасли появятся начальник центра банковских услуг, управляющий отделением, ведущий рейтинговый аналитик, главный специалист по продаже и рейтинговый аналитик.

Для клиентской работы вводятся должности специалиста по продаже в банковской сфере и специалиста по оказанию страховых услуг.

Параллельно с добавлением новых позиций была также проведена системная актуализация справочника. Для многих существующих должностей пересмотрены обязанности и квалификационные требования.

Некоторые должности переименованы: например, агент страховой теперь именуется страховой агент. Также произведено объединение: позиции «заведующий сектором» и «начальник отдела» теперь представлены как «начальник (заведующий) сектора (отдела, службы)».

Еще одной небольшой новацией стало то, что из последнего выпуска справочника была исключена квалификационная характеристика должности «аудитор». Тем не менее она сохраняется в общем первом выпуске справочника.

