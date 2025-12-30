ВВС: ОАЭ собираются купить долю украинского производителя ракет «Фламинго» 30.12.2025, 20:35

Названа сумма сделки.

Объединенные Арабские Эмираты могут приобрести долю украинской оборонной компании Fire Point. Общая ее стоимость составляет 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает BBC News Украина.

По данным источников BBC, оборонная группа EDGE, которая принадлежит суверенному фонду ОАЭ, хочет приобрести миноритарную долю в украинской компании. Собеседники издания утверждают, что речь о 30% доли Fire Point.

Они уточнили, что сумма сделки составляет около 760 млн долларов. Fire Point уже «подала необходимые документы» в антимонопольный комитет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com