Звезда «Молчания ягнят» отметил 50-летие трезвой жизни
- 30.12.2025, 20:50
Актер Энтони Хопкинс призвал поклонников отказаться от алкоголя.
Голливудский актер Энтони Хопкинс отметил 50-летие трезвой жизни. Обращение к поклонникам он опубликовал в социальных сетях.
По словам Хопкинса, 50 лет назад увлечение алкоголем едва не стоило ему жизни, поэтому он не рекомендует злоупотреблять алкогольными напитками даже на праздники.
«В какой-то момент я понял, что слишком уж веселился. Это называлось алкоголизмом», — сказал он.
88-летний актер призвал поклонников отказаться от алкоголя и выбирать жизнь.
«Скоро мне исполнится 88, так что, может быть, я сделал правильный выбор. С Новым годом и счастливой жизни!» — пожелал Хопкинс.