Зеленский: Россия не хочет никакого референдума в Украине 30.12.2025, 21:05

Москва будет постоянно «находить причины, чтобы не было прекращения огня».

Россия не хочет, чтобы Украина проводила референдум по поводу условий окончания войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 декабря в ответ на онлайн-вопрос журналистов, информирует корреспондент издания «Гордон».

«Обсуждали ли мы порядок проведения референдума и какова позиция русских по референдуму? [...] Россия не хочет никакого референдума. И это абсолютно понятно почему. Во-первых, для референдума нужна безопасность. Они не хотят давать нам безопасность, cease fire (прекращение огня. – Прим.) для людей до тех пор, пока не будут решены какие-то вопросы», – сказал Зеленский.

Президент Украины прогнозирует, что Москва будет постоянно «находить причины, чтобы не было прекращения огня».

Он подчеркнул, что референдум без безопасной инфраструктуры провести невозможно.

«Они также понимают, что, если будет принято решение парламентом – хотя я не против, чтобы решение было принято парламентом, – [...] они всегда потом могут сказать, обвинить, что это был нелегитимный парламент, что он работал более пяти лет и так далее», – считает Зеленский.

Президент подчеркнул, что в то же время невозможно назвать нелегитимным решение народа Украины.

«Потому что не может быть нелегитимного народа Украины, – пояснил Зеленский. – А он у нас один – единый народ Украины. И решение граждан Украины я считаю самым главным».

Он отметил, что поддержка парламента или референдум – «это два разных подхода».

