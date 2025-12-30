Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу
Норвежский гроссмейстер выиграл турнир в четвертый раз подряд.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу. Турнир прошел в Дохе (Катар).
В финале норвежец победил Нодирбека Адбусатторова из Узбекистана со счетом 2,5:1,5.
В отборочной стадии из 19 раундов, по итогам которой четыре лучших шахматиста вышли в плей-офф, лучшим был Арджун Эригайси из Индии (15 очков), опередивший американца Фабиано Каруану (14), Карлсена (13,5) и Адбусатторова (13).
В полуфинале Карлсен победил Каруану, Адбусатторов — Эригайси.
Ранее норвежец выигрывал чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 и 2024 годах.