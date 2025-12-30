закрыть
30 декабря 2025, вторник
В Беларуси введут новые квоты на электрокары

  • 30.12.2025, 21:49
В Беларуси введут новые квоты на электрокары

Кому они будут доступны.

С 22 января вступает в силу решение Совета ЕЭК №111, которое дает Беларуси право на беспошлинный ввоз 20 тыс. электромобилей в 2026 году. Опубликованный документ окончательно прояснил, что тарифная льгота будет распространяться не только на частных, но и на юридических лиц – импортеров, сообщает Office Life.

После публикации документа компании-импортеры, которые уже начали уплачивать 15%-ную таможенную пошлину по исчерпании квоты 2025 года, экстренно остановили процесс оформления машин.

По словам участников рынка, сейчас поставщики накапливают электромобили на таможенных складах, но не выпускают их в обращение, дожидаясь 22 января.

В Таможенном комитете подтвердили, что льгота будет применяться независимо от даты фактического ввоза автомобиля в страну. Главное условие – регистрация таможенной декларации после 21 января 2026 года.

Несмотря на радостные новости, у бизнеса остаются вопросы. Основной вопрос – точный размер квоты. Если следовать букве документа, 20 тыс. – это общий годовой лимит для всех. Однако в 2025-м после исчерпания квоты в 15 тыс. машин нулевая ставка сохранилась только для физлиц.

По рынку также циркулирует информация, что возможен вариант с отдельными квотами по 20 тыс. авто и для юрлиц, и для граждан, но механизм реализации такого подхода неясен.

Дополнительный риск связан с новыми техническими требованиями. С 2026 года в Беларуси вводится запрет на ввоз автомобилей без одобрения типа транспортного средства (ОТТС) сверх лимита в 150 единиц на страну для каждой модели. Это может создать дополнительные барьеры для массового импорта.

