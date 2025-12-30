США ввели санкции против лиц из Ирана и Венесуэлы 30.12.2025, 22:16

Из-за торговли дронами.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против десяти физических и юридических лиц из Ирана и Венесуэлы, причастных к торговле беспилотниками.

Об этом сообщает сайт американского ведомства.

«Сегодня OFAC вводит санкции в отношении 10 физических и юридических лиц, базирующихся в Венесуэле и Иране, в частности в отношении венесуэльской компании, которые внесли вклад в торговлю дронами Ирана с Венесуэлой», - говорится в заявлении.

В частности, под санкции попала венесуэльская компания Empresa Aeronautica Nacional.

Всего в санкционные списки внесли пять физических и три юридических лица из Ирана, а также по одному физическому и юридическому лицу из Венесуэлы.

В то же время OFAC сообщило о снятии санкций с шести человек. Среди них - гражданка России, три гражданки Польши, проживающие на Кипре, гражданин Швейцарии и лицо с двойным гражданством Румынии и Израиля.

