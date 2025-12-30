Украинский военный одной фразой «исцелил» пленника с «перебитыми ногами»
Штурмовая группа 5-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ во время зачистки дома обнаружила скрывавшихся в печи военных РФ. Соответствующее видео пресс-служба бригады опубликовала 30 декабря в Facebook.
Камеры GoPro зафиксировали, как украинские защитники, проверяя помещение на наличие противника, обнаружили трех российских оккупантов, которые поначалу делали вид, что их в доме нет.
Однако украинский штурмовик призвал захватчиков сдаваться, иначе он бросит в них гранату. Оккупанты согласились сдаться, вышли из дома и легли на землю.
Один из россиян сначала отказался встать по требованию бойца ВСУ, потому что у него «ноги перебиты».
После фразы украинского бойца: «Я убью тебя сейчас», которую военные назвали «целительной», оккупант сразу начал подниматься со словами: «Я иду! Куда идти?»
Где это произошло, в бригаде не уточнили.
