В Минске снесли квартал с частной застройкой

Что будет вместо него.

И без того небольшой частный сектор в Минске стал еще меньше. Об этом позаботились специалисты на ул. Волгоградской, сообщает Realt.

В строительный мусор превратились сразу два ряда домов. Были там как старые деревянные хаты, так и относительно крепкие и солидные постройки.

Разговоры о ликвидации частной зоны вблизи ул. Волгоградской велись уже много лет. Впервые информация о сносе индивидуальных домов, расположенных между ул. Волгоградской, Короленко, Ватутина и Кутузова, появилась еще в 2018 году.

Изначально их должны были снести в конце 2023 года, но тогда возникли трудности из-за компенсаций для жильцов.

В районе станции метро «Московская» появится новая жилая многоэтажка с коммерческими площадями и подземным паркингом. Дом будет иметь 16 этажей и 2 подъезда.

Дом будет состоять 150 квартир: 30 «однушек», 90 «двушек» и 30 «трешек». Всего – 9624 м2. Первые этажи дома займут встроенные помещения, а также колясочные.

К концу году подготовка площадки уже почти завершена. Осталось лишь снести одну хатку и вывезти весь образовавшийся мусор.

Стройка уже огорожена забором, так и что паспорт объекта в наличии. Там написано, что стройка многоквартирного дома началась 25 ноября этого года, а завершить ее намерены в IV квартале 2027-го года.

Информации о том, кому предложат квартиры в доме, пока нет. Но, скорее всего (по примеру соседних строек от УКС Советского района), на жилье в монолитной многоэтажке смогут претендовать не только очередники.

