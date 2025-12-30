СМИ назвали имя кандидата на должность главы Офиса президента Украины
- 30.12.2025, 23:30
- 1,722
Сегодня президент Украины заявил, что определился с кандидатурой на этот пост.
Кандидатом на должность главы Офиса президента Украины является уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, сообщило «Зеркало недели».
Издание отмечает, что Зеленский 30 декабря заявил, что определился с кандидатурой главы ОП и, по данным его источника там, этой кандидатурой является именно Власюк.
По данным «ЗН», в Офис президента Власюка привела советница уже бывшего главы ОПУ Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились, а впоследствии Власюк сработался с Ермаком и у них выстроились близкие отношения.
«Некоторые в Офисе президента называют Власюка «собственностью» Ермака», — говорится в статье.
Издание делает вывод, что Зеленский назначит на должность главы ОП человека, который не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии Офиса и президента и «не будет мешать Андрею Ермаку продолжать влиять на все решения президента, находиться рядом с ним дома, в спортзале, как это сейчас происходит, и сохранять свое влияние на решения президента»