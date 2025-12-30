закрыть
СМИ назвали имя кандидата на должность главы Офиса президента Украины

  • 30.12.2025, 23:30
  • 1,722
СМИ назвали имя кандидата на должность главы Офиса президента Украины

Сегодня президент Украины заявил, что определился с кандидатурой на этот пост.

Кандидатом на должность главы Офиса президента Украины является уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, сообщило «Зеркало недели».

Издание отмечает, что Зеленский 30 декабря заявил, что определился с кандидатурой главы ОП и, по данным его источника там, этой кандидатурой является именно Власюк.

По данным «ЗН», в Офис президента Власюка привела советница уже бывшего главы ОПУ Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились, а впоследствии Власюк сработался с Ермаком и у них выстроились близкие отношения.

«Некоторые в Офисе президента называют Власюка «собственностью» Ермака», — говорится в статье.

Издание делает вывод, что Зеленский назначит на должность главы ОП человека, который не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии Офиса и президента и «не будет мешать Андрею Ермаку продолжать влиять на все решения президента, находиться рядом с ним дома, в спортзале, как это сейчас происходит, и сохранять свое влияние на решения президента»

Ирина Халип
