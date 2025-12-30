В Варшаве простились с Никитой Мелкозеровым
- 30.12.2025, 23:14
- 1,076
На прощание с белорусским журналистом пришли сотни человек.
Прощание с автором проекта «Жизнь-малина» Никитой Мелкозеровым прошло 30 декабря в Варшаве. У ритуального зала приходского кладбища в районе Служев собралось несколько сотен человек.
Напомним, Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря.
Никите Мелкозерову было 37 лет. Он начинал карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина», который в Беларуси признан экстремистским. Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца».
В Варшаве 23 декабря провели вскрытие тела журналиста. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны через несколько месяцев.