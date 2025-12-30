закрыть
31 декабря 2025, среда, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Варшаве простились с Никитой Мелкозеровым

  • 30.12.2025, 23:14
  • 1,076
В Варшаве простились с Никитой Мелкозеровым
Фото: LookByMedia

На прощание с белорусским журналистом пришли сотни человек.

Прощание с автором проекта «Жизнь-малина» Никитой Мелкозеровым прошло 30 декабря в Варшаве. У ритуального зала приходского кладбища в районе Служев собралось несколько сотен человек.

Напомним, Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря.

Никите Мелкозерову было 37 лет. Он начинал карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина», который в Беларуси признан экстремистским. Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца».

В Варшаве 23 декабря провели вскрытие тела журналиста. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны через несколько месяцев.

Фото: LookByMedia
Фото: LookByMedia
Фото: LookByMedia
Фото: LookByMedia
Фото: LookByMedia
Фото: LookByMedia
Фото: LookByMedia
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин