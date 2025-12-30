Какой будет погода в Беларуси на Новый год 30.12.2025, 23:40

Прогноз на 31 декабря и 1 января.

Синоптики сказали, какой будет погода на Новый год в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.

В среду, 31 декабря, в стране и далее за погоду будут отвечать атмосферные фронты, которые смещаются с севера Европы. Будет облачно, на большей части территории пройдет снег. В ночные и утренние часы возможна метель, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер окажется северо-западный, западный порывистый. А ночью и утром - местами сильный порывистый. В течение суток температура воздуха составит от -3 до -10 градусов. В ночные часы по северо-восточной части местами будет до -13 градусов.

В четверг, 1 января 2026 года, на погоде в Беларуси будет сказываться влияние неустойчивых арктических воздушных масс. В частности, днем на запад страны будет перемещаться, как ожидается, фронтальный раздел с территории Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части страны пройдет кратковременный снег.

В отдельных районах страны днем пройдет снег. Синоптики добавляют, что возможна гололедица на отдельных участках дорог. Ветер будет западный, днем порывистый, а местами сильный порывистый. Ночью температура воздуха окажется от -9 до -16 градусов. Днем будет от -2 градусов по западной части до -11 градусов по восточной.

