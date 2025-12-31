закрыть
31 декабря 2025, среда, 1:46
Новогодний стол на четверых за 65 рублей – это реально?

  • 31.12.2025, 1:36
Новогодний стол на четверых за 65 рублей – это реально?

Журналисты проверили.

Если вы еще не закупились продуктами для новогоднего стола, возможно, не стоит торопиться. Особенно если в ближайшем супермаркете хорошая кулинария. Smartpress.by проверил, во сколько обойдется готовая еда для застолья в торговой сети.

Меню составляли на четверых, включив в него классические праздничные блюда: салаты «Оливье», «Селедка под шубой», заливное, мясо по-французски, отбивные из куриного филе в панировке и даже картофельное пюре. Холодные закуски купили из расчета 150 г каждого вида на человека. Горячие – по порции. В итоге общая стоимость составила чуть меньше 65 руб.

Для полноценного «советского» стола к такому набору блюд останется лишь добавить бутерброды с икрой, пару нарезок, мандарины и напитки. А как насчет более неординарного меню?

Его журналисты тоже составили. Что получилось по деньгам за вкусное застолье без усилий на готовку, читайте в нашем материале.

