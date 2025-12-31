Le Monde: Россияне противоречат сами себе 31.12.2025, 5:53

Во Франции не видят доказательств «украинской атаки» на резиденцию Путина.

Нет убедительных доказательств, подтверждающих «атаку» украинских дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина. Зато эскалация и интенсивность российских ударов по Украине свидетельствуют о подрыве усилий международных переговоров.

Об этом во вторник, 30 декабря, изданию Le Monde сообщил источник, близкий к окружению президента Франции Эммануэля Макрона.

«Нет никаких веских доказательств в подтверждение серьезных обвинений, выдвинутых российскими властями, даже после перекрестной проверки информации с нашими партнерами», — сказал источник.

Отмечается, что российские власти противоречат сами себе относительно того, что именно произошло.

«Продолжение и усиление российских ударов само по себе является актом неповиновения мирной повестке дня президента Дональда Трампа», — добавил источник.

