закрыть
31 декабря 2025, среда, 4:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Le Monde: Россияне противоречат сами себе

  • 31.12.2025, 5:53
Le Monde: Россияне противоречат сами себе

Во Франции не видят доказательств «украинской атаки» на резиденцию Путина.

Нет убедительных доказательств, подтверждающих «атаку» украинских дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина. Зато эскалация и интенсивность российских ударов по Украине свидетельствуют о подрыве усилий международных переговоров.

Об этом во вторник, 30 декабря, изданию Le Monde сообщил источник, близкий к окружению президента Франции Эммануэля Макрона.

«Нет никаких веских доказательств в подтверждение серьезных обвинений, выдвинутых российскими властями, даже после перекрестной проверки информации с нашими партнерами», — сказал источник.

Отмечается, что российские власти противоречат сами себе относительно того, что именно произошло.

«Продолжение и усиление российских ударов само по себе является актом неповиновения мирной повестке дня президента Дональда Трампа», — добавил источник.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин