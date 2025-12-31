В Подмосковье внезапно случился блэкаут

В Подмосковье внезапно случился блэкаут2
Перед этим Москву атаковали дроны.
Около 600 тысяч человек в подмосковных поселках Лыткарино, Раменское и Жуковское остались без света. Официально сообщается об аварии на подстанции, пишет «Фокус».
Администрация Раменского муниципального округа заявила, что произошло аварийное отключение и подачу света восстановят в течение двух часов. Однако в местных чатах жители пишут, что света уже нет более четырех часов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что были уничтожены три БПЛА, летевшие к российской столице.
Известно, что город Раменское погрузился в полную тьму. Telegram работает с перебоями, госмессенджер Max почти не работает. Кроме того, горожане жалуются на перебои с интернетом.
По данным росСМИ SHOT, аварийное отключение электричества произошло в районе Северки в Раменском. Предварительная причина — возгорание электротехнической шины. Десятки домов остались без света, на улицах не работают светофоры и фонари.
На видео в соцсетях видна голубая вспышка в небе после которой свет в Подмосковье исчез.
Как рассказали в администрации городского округа, восстановительные работы уже ведутся, ориентировочное время завершения — два часа. Однако некоторые жители предполагают, что полное устранение неполадок может затянуться до Нового года.
А в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» сообщили, что жители некоторых районов Раменского, Жуковского, и Лыткарино остались без света из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение, работы планируется завершить до конца дня.