«Елочка гори!»: в Туапсе дроны поразили НПЗ и причал в порту 2 31.12.2025, 9:37

2,550

После мощных взрывов вспыхнул пожар.

Ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ, где местные жители слышали несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Около 23 часов 30 декабря жители Туапсе писали в местных пабликах, что город атакуют дроны неизвестного происхождения.

Позже начали появляться кадры пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

«Елочка гори», — комментирует пожар голос местного жителя за кадром.

Впоследствии оперштаб Краснодарского края подтвердил, что в результате атаки беспилотников действительно были поражены причал в порту и местный НПЗ.

Как сообщалось, на территории НПЗ возгорание произошло на площади 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники.

В то же время проукраинский Telegram-канал Exilenova+ писал, что, по предварительным данным, горела установка АВТ-12 - ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ, который отвечает за атмосферно-вакуумную перегонку сырья.

