«Елочка гори!»: в Туапсе дроны поразили НПЗ и причал в порту

«Елочка гори!»: в Туапсе дроны поразили НПЗ и причал в порту2
- 31.12.2025, 9:37
После мощных взрывов вспыхнул пожар.
Ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ, где местные жители слышали несколько мощных взрывов.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Около 23 часов 30 декабря жители Туапсе писали в местных пабликах, что город атакуют дроны неизвестного происхождения.
Позже начали появляться кадры пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.
«Елочка гори», — комментирует пожар голос местного жителя за кадром.
Впоследствии оперштаб Краснодарского края подтвердил, что в результате атаки беспилотников действительно были поражены причал в порту и местный НПЗ.
Как сообщалось, на территории НПЗ возгорание произошло на площади 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники.
В то же время проукраинский Telegram-канал Exilenova+ писал, что, по предварительным данным, горела установка АВТ-12 - ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ, который отвечает за атмосферно-вакуумную перегонку сырья.