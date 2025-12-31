закрыть
31 декабря 2025, среда, 10:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Елочка гори!»: в Туапсе дроны поразили НПЗ и причал в порту

2
  • 31.12.2025, 9:37
  • 2,550
«Елочка гори!»: в Туапсе дроны поразили НПЗ и причал в порту

После мощных взрывов вспыхнул пожар.

Ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ, где местные жители слышали несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Около 23 часов 30 декабря жители Туапсе писали в местных пабликах, что город атакуют дроны неизвестного происхождения.

Позже начали появляться кадры пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

«Елочка гори», — комментирует пожар голос местного жителя за кадром.

Впоследствии оперштаб Краснодарского края подтвердил, что в результате атаки беспилотников действительно были поражены причал в порту и местный НПЗ.

Как сообщалось, на территории НПЗ возгорание произошло на площади 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники.

В то же время проукраинский Telegram-канал Exilenova+ писал, что, по предварительным данным, горела установка АВТ-12 - ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ, который отвечает за атмосферно-вакуумную перегонку сырья.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи