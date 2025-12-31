В ISW объяснили, как Кремль хочет использовать заявления об «атаке» на резиденцию Путина 4 31.12.2025, 9:52

Россия дала «сигнал».

Кремль продолжает рассказывать об «атаке дронов» на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Валдае Новгородской области. При этом Москва не только так и не предоставила никаких доказательств того, что такая атака действительно была, но и заявила, что никакие доказательства не нужны.

Безосновательные заявления об «украинской атаке» РФ пытается использовать для срыва мирного процесса и «обоснования» своих ультимативных требований к Украине и Западу. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Кремль настаивает на выдумке об «атаке дронов на резиденцию Путина»

За более чем сутки, прошедшие после российского заявления о якобы осуществленной Украиной в ночь на 29 декабря дроновую атаку на резиденцию российского диктатора в Новгородской области, Кремль так и не предоставил никаких доказательств этой «атаки». Более того: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, заявил, что «не должно быть каких-либо доказательств» этого «удара», так как, мол, российская ПВО его «отразила».

На вопрос о том, покажет ли Москва обломки «сбитых дронов», Песков ответил, что «не может сказать» и переадресовал вопрос к российскому военному руководству.

Между тем Россия продолжает попытки «сгладить» разногласия по «атаке 29 декабря», которые проявились в заявлениях минобороны РФ и главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, который первым обвинил Украину в «политике государственного терроризма».

Так, Лавров заявил, что на резиденцию Путина в Валдае якобы летел 91 украинский БпЛА. Это заявление прозвучало через много часов после того, как в российском минобороны заявили, что в целом над различными регионами «сбили» меньше половины от озвученного количества – 41 беспилотник. При этом над Новгородской областью – только 18 из них .

Такое вопиющее расхождение не могло остаться незамеченным, на него указали ряд российских и западных источников. Поэтому в МО РФ взялись за срочный «антикриз», который вылился в публикацию обновленного «ситуационного отчета» вечером 29 декабря.

В новом сообщении в российском оборонном ведомстве заявили: «сбили», мол, 91 беспилотник, летевший на резиденцию Путина: 41 из них над Новгородской областью, ровно столько же – над Брянской и один – над Смоленской. Все они, обнаружили удивительную прозорливость в МО РФ, нацелились точно на Валдай.

Аналитики ISW же напомнили: Валдай находится в около 210 км от границы между Новгородской и Смоленской областями. До границы с Брянской областью расстояние еще больше: около 435 км.

"В Брянской и Смоленской областях есть законные военные и оборонно-промышленные цели, которые Украина вполне могла бы атаковать в ночь с 28 на 29 декабря, и Украина уже наносила удары по объектам в Брянской и Смоленской областях ранее. Любой случай полета украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской и Смоленской областей не означает безусловно, что эти беспилотники направлялись в Новгородскую область. Более того, ISW не обнаружила никаких сообщений или доказательств того, что российские войска сбивали украинские беспилотники над Брянской или Смоленской областями в ночь с 28 на 29 декабря», – разбили ложь Кремля аналитики.

В ISW отметили: за более чем сутки после заявления в сети так и не появилось ни одного видео с места атаки, которые непременно сопровождают любые удары Украины по целям в РФ. Россияне, которые фиксируют на камеры даже звуки двигателей дронов, вдруг полностью «проигнорировали» массированный налет БпЛА на резиденцию российского диктатора.

Также российские и западные источники сообщали о том, что ни жители Валдая, ни жители близлежащих районов не слышали и не видели ни дронов, ни работы российских систем ПВО, которые они хорошо слышат, даже когда те пытаются поразить цели далеко от Валдая.

Не подтверждают атаку и западные разведки. Так, издание Le Monde сообщило 30 декабря, что источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявил, что «нет веских доказательств» в подтверждение российских заявлений об ударе по личной резиденции Путина, даже после того, как французские власти проверили информацию со своими партнерами.

Зачем Москва выдумала «атаку» на резиденцию Путина

Наглая ложь о «дроновой атаке» по резиденции российского диктатора нужна Кремлю для оправдания постоянного возвращения России к требованиям о капитуляции Украины и Запада, условия которой Москва озвучивала в конце 2021-го и в 2022-м годах.

Так, Песков накануне заявил, что Кремль «усилит» свою переговорную позицию после вымышленного «украинского удара», но не будет разглашать эту новую позицию публично. Он добавил, что Россия не выходит из переговорного процесса, но будет продолжать диалог, прежде всего, с Соединенными Штатами.

Несколько депутатов Государственной думы России повторили заявления Пескова. Один из них призвал Москву представить Украине мирный план, составленный США и Россией, как свершившийся факт. Другой добавил, что Россия сейчас может договариваться «только» о капитуляции Украины.

Между тем Лавров в интервью пропагандистам с Russia Today 30 декабря снова повторил начальные военные требования России, сформулированные Путиным в начале полномасштабного вторжения. Среди них – нейтралитет Украины, демилитаризация (сокращение численности украинских военных таким образом, чтобы Украина не могла защитить себя) и «денацификация» (замена нынешнего украинского правительства пророссийским марионеточным правительством).

Также Лавров потребовал, чтобы Украина и Запад признали украинские Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и Крым частью Российской Федерации.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ «убеждена», что ультиматумы, которые Россия выдвинула Соединенным Штатам и Европе в декабре 2021 года, могут служить «отправной точкой» для мирных переговоров.

Большинство этих требований, подчеркнули аналитики, противоречат последней публично доступной версии 20-пунктного мирного плана США, Украины и Европы.

«29 декабря ISW оценила, что Кремль может намереваться использовать вероятный удар Украины по резиденции Путина, чтобы оправдать свой отказ от любых мирных предложений, вытекающих из недавних двусторонних американо-украинских и многосторонних американо-украинско-европейских переговоров. Заявления Кремля относительно ультиматумов России 2021 года, которые бы означали разрушение альянса НАТО и требовали пересмотра архитектуры безопасности Европы, продолжают сигнализировать о том, что цели России в войне не ограничиваются Украиной, и что мирное соглашение, которое не учитывает российские требования к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит Россию», – резюмировали в ISW.

