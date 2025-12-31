С 1 января вводят важное изменение для белорусов, едущих на авто за границу 3 31.12.2025, 9:58

2,260

Фото: PAP

Поездка обойдется дороже.

С 1 января 2026 года в Беларуси увеличат плату за регистрацию транспорта в системе электронной очереди на границе. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Зеркало».

Сейчас регистрация стоит одну базовую величину для грузовиков и автобусов и 0,3 базовой — для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. С нового года размеры платы будут следующими:

1,5 базовой величины (67,5 рубля) — за каждое грузовое транспортное средство и автобус;

0,5 базовой величины (22,5) — за легковой автомобиль и мотоцикл без бронирования даты въезда;

15,5 базовой величины (697,5) — за легковой автомобиль при бронировании даты въезда в пункт пропуска.

Отметим, что с 1 января вырастет также сам размер базовой величины — до 45 рублей.

Также изменен порядок распределения средств. Как и ранее, 70% поступлений «Белтаможсервис» будет направлять операторам зон ожидания, а 10% — Госпогранкомитету. Однако при оплате с бронированием даты въезда распределяться будет только сумма в размере 0,5 базовой величины.

Кроме того, в правила работы электронной очереди добавлены положения, которые позволяют физлицам регистрироваться через сайт «Белтаможсервиса». Количество легковых автомобилей, для которых можно забронировать дату въезда, будут устанавливать отдельно для каждого пункта пропуска совместно с ГПК и ГТК. При этом бронирование не будет доступно легковым автомобилям, которые выполняют международные перевозки грузов или пассажиров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com