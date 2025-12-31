Наталья Радина: Чудеса случаются чаще, чем вы думаете 2 31.12.2025, 11:16

Наталья Радина

Продолжаем верить в белорусов.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина подвела итоги 2025 года:

— Одними из самых счастливых моментов этого года для меня стало освобождение из тюрем политзаключенных и понимание, что все происходит не зря.

В этом году мне пришлось оглянуться и вспомнить свою жизнь. Я это делала для книги Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной». Вначале были долгие разговоры под запись, потом работа непосредственно над книгой. Это было полное погружение в прошлое, восстановление в памяти многих событий, встреч, людей, мыслей и чувств. Было очень нелегко: одно событие вызывало в памяти десятки других, мимо воли я начинала анализировать, предполагать, что было бы, если бы поступила иначе, выбрала бы другую дорогу, приняла бы иное решение, сказала бы совсем не те слова. Но когда Юрий Георгиевич прислал мне уже готовую книгу, я увидела, каким же дивным образом все складывалось в жизни. И даже тюрьма, тяжелый и долгий побег из страны, а потом и вынужденная эмиграция были необходимыми этапами пути. Абсолютно все, включая самые мелкие события, происходило к лучшему.

Да, увидеть логику в собственной жизни проще, чем обнаружить ее в окружающем мире. Мы живем в сложное время, идет война и вокруг много горя. И глядя на всеобщий хаос, кажется, что надежды на лучшее не так много. Но чудеса случаются гораздо чаще, чем мы думаем или успеваем заметить.

Разве не чудо — освобождение в этом году стольких политических заключенных? Год назад, подводя итоги, мы даже не предполагали, что столько наших героев будут на свободе. Но они вышли и, пускай не все смогли остаться в родной стране, главное, что они живы: Полина Шарендо-Панасюк, Евгений Афнагель, Алесь Беляцкий, Максим Винярский, Павел Северинец и многие другие.

Все эти люди, прошедшие через тяжелые испытания ради идеи свободной Беларуси, являются национальным золотым запасом. Уверена, что все они найдут себя в новой реальности и продолжат служить общему делу. Никто из освобожденных, с кем я общалась или чьи интервью читала, не жалеет, что тогда, в 2020 году, вышел протестовать против диктатуры и произвола. Поэтому я продолжаю верить в белорусов.

А подвиг Николая Статкевича, который отказался покидать Беларусь и вернулся в тюрьму? Сегодня многие признали его Человеком года, потому что своим поступком Статкевич не только вдохновил белорусов, но и вызвал уважение к народу, у которого есть такие герои. Такие поступки вселяют надежду.

Еще один герой года — недавно ушедший журналист Никита Мелкозеров. Его преждевременная смерть шокировала, но давайте скажем Никите спасибо за то, что он был, потому что в последние годы этот яркий блогер неожиданно взял на себя миссию возрождать у молодежи интерес к белорусской истории, культуре и языку. Все, что он успел сделать — уже общее достояние, которое, уверена, будут развивать его поклонники и последователи.

А сколько не таких заметных и совсем не освещаемых прессой добрых дел ежедневно делаются белорусами как внутри страны, так и за рубежом ради мечты о свободной Беларуси? Их тысячи и тысячи поступков солидарности, поддержки, помощи, созидания и развития. Например, очень многие люди помогли в этом году сайту «Хартии’97» продолжить работу и я безмерно благодарна всем фондам, меценатам и читателям, которые поддержали свободное слово.

Я убеждена: что бы ни происходило сегодня в мире и нашей жизни, главное — идея и мечта. Пока жива идея свободной демократической Беларуси, пока ради этой мечты люди готовы действовать и жертвовать — будет жива и Беларусь. И всегда будет надежда.

С Новым годом, друзья!

