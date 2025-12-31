Россия срочно засекретила местонахождение и передвижения Путина
- Иван Яковина
- 31.12.2025, 10:30
Диктатора готовят к операции.
Оказывается, вчера в Петербург и дальше – на Валдай – отправилась Кабаева с детьми, а также как минимум один из Ковальчуков. Судя по всему, Путин тоже там будет отмечать Новый год.
Но минувшей ночью его самого еще там не было, поэтому и обстреливать резиденцию смысла не было.
Россия засекретила местонахождение и передвижения Путина в пространстве, ссылаюсь на якобы возникшую для его жизни угрозу от украинских беспилотников. Это, конечно, может быть приступом паранойи, однако я предполагаю, что Путин собирается сначала несколько дней отмечать с семьей Новый год, а потом лечь на традиционную косметологическую операцию: будет убирать с лица и шеи лишний жир, закачивать туда гиалуроновую кислоту и колоть свежий ботокс.
Для этого нужно на пару недель исчезнуть из телевизора. Раньше его долгие исчезновения вызывали большие вопросы, а сейчас вот появилось удобное оправдание: украинская угроза.
Иван Яковина, «Фейсбук»