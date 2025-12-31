закрыть
Иранский «Майдан»: к массовым протестам присоединились студенты

1
  • 31.12.2025, 10:50
  • 2,566
Иранский «Майдан»: к массовым протестам присоединились студенты

Акции проходит на фоне глубокого экономического кризиса.

В Иране продолжаются масштабные протесты из-за резкого роста стоимости жизни. К акциям недовольства, которые ранее охватили торговцев на базарах и владельцев магазинов, присоединились студенты ряда университетов.

Об этом пишет Al Arabya.

«Майдан» в Иране происходит на фоне глубокого экономического кризиса. Местная национальная валюта стремительно обесценивается, а уровень инфляции остается одним из самых высоких за последние годы. Социальная напряженность усиливается как в столице, так и в регионах страны.

Протесты охватили университеты

По имеющейся информации, во вторник сотни студентов вышли на акции по меньшей мере в четырех университетах Тегерана. Они выражают недовольство падением доходов, ростом цен и отсутствием экономических перспектив.

Государственные телеканалы показали кадры, на которых участники акций скандируют лозунги с требованиями экономических изменений. Полуофициальные агентства подтверждают, что студенческое движение все активнее присоединяется к протестам.

Власть обещает диалог

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатемех Мохаджерани заявила о намерении создать механизм переговоров с представителями протестных групп.

«Мы официально признаем протесты. Мы слышим эти голоса и понимаем, что они являются следствием серьезного давления на уровень жизни людей», - отметила она.

В то же время в стране напоминают, что предыдущие волны протестов иранские власти неоднократно подавляли силовыми методами.

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в разные годы в Иране становились экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. После этого глава Центрального банка страны подал в отставку.

Массовые беспорядки происходят в то время, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу и разработку баллистических ракет.

