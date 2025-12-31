NYT: США приостановили захват нефтяного танкера после появления на нем флага РФ 13 31.12.2025, 11:18

4,426

Фото: HAkon Rimmereid/Reuters

Военные ждут «зеленого света» от Белого дома.

Береговая охрана США приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 после того, как на его борту появился российский флаг.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщили американские чиновники, суда береговой охраны США уже более 10 дней преследуют крупный нефтяной танкер в Атлантическом океане держась на расстоянии около полумили (примерно 800 метров).

Военные заявили о полной готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако ждут «зеленого света» от Белого дома. Ситуация осложнилась после того, как на корпусе Bella 1 небрежно нарисовали российский флаг.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, береговая охрана может захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве. Когда началось преследование, США считали Bella 1 судном под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.

Эксперты отмечают, если судно действительно успели легально перерегистрировать в России, силовой вариант захвата станет дипломатическим обострением.

В Вашингтоне опасаются, что Россия могла пойти на хитрость и зарегистрировать судно задним числом без инспекций, чтобы спровоцировать конфликт. Сейчас США пытаются выяснить статус танкера по дипломатическим каналам.

Танкер Bella 1 принадлежит турецкой компании и попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций, в частности «Хезболлы», йеменских хуситов и иранского Корпуса стражей исламской революции.

Танкер является частью так называемого «теневого флота», транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com