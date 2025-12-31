закрыть
31 декабря 2025, среда, 12:43
Как отмечают Новый год в разных странах: необычные традиции

  • 31.12.2025, 11:21
Как отмечают Новый год в разных странах: необычные традиции

Новогодние праздники всегда были одними из наиболее важных в году.

Во всем мире Новый год отмечается пышно, ведь праздник олицетворяет начало нового жизненного цикла. Именно поэтому многие люди соблюдают правила и чтут традиции своих предков, которые передаются из поколения в поколение, пишет «Униан».

Италия

Харизматичные и темпераментные итальянцы отмечают Новый год 6 января. Итальянского Деда Мороза зовут Баббо Натале. Наиболее забавная традиция, которую с удовольствием выполняют жители страны - выбрасывать ненужные вещи. Считается, что их место должны занять новые, поэтому в канун праздника под окнами итальянских домов нужно ходить аккуратно - может "прилететь" стулом или утюгом.

На праздником столе обязательно присутствуют чечевица, виноград и орехи - итальянцы верят, что такие продукты привлекают в дом долголетие и благополучие. Малыши в Италии с нетерпением ждут Фею Бефану, которая в ночь с 5 на 6 января пробирается в дом и кладет подарки в чулки. Послушным детям - долгожданный сюрприз, а тем, кто плохо себя вел - кусочек золы или уголек.

Великобритания

У англичан есть две главных традиции:

- обмениваться поздравительными открытками;

- устраивать новогодние представления.

Второй пункт особенно интересен - люди наряжаются в костюмы героев старинных английских сказок и разыгрывают интересные сценки. Причем, это действо увлекательно даже для взрослых.

Дети в Англии знают, что перед сном нужно поставить на стол тарелку, чтобы Санта понял, куда класть подарки. А в рождественские башмачки обязательно положить сено - угощение для сказочного ослика. Англичане чтут и другую традицию - когда колокол начинает бить двенадцать раз, люди открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый Год, а затем переднюю, приглашая Новый год.

Япония

Жители страны Восходящего Солнца относятся к Новому году очень трепетно, ведь звон праздничного колокола имеет мистическое значение. Японцы считают, что человек подвержен шести смертным грехам:

- жадности;

- злости;

- глупости;

- легкомыслию;

- нерешительности;

- зависти.

Но у каждого из этих грехов есть по 18 оттенков, поэтому новогодний колокол звонит 108 раз - каждый удар "убивает" ненужный порок. Японские дети тоже чтут традицию своего народа и в новогоднюю ночь кладут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников - покровителей счастья. Встречать Новый год нужно только в чистой и светлой одежде, а на стол ставить длинные макароны (символ долголетия), рис (символ достатка), аппетитного карпа (символ силы) и фасоль (символ здоровья).

Двери своих домов японцы украшают веточками бамбука и сосны - верят, что таким образом привлекают в свой дом долголетие и верность. Но самый интересный японский обычай - это новогодние грабли. Их нужно обязательно купить, а лучше подарить другому человеку, чтобы ему было, чем "загребать" счастье.

