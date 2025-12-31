закрыть
31 декабря 2025, среда, 12:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Intercept: ЦРУ причастно к удару беспилотников по Венесуэле

  • 31.12.2025, 11:30
The Intercept: ЦРУ причастно к удару беспилотников по Венесуэле

Официально ЦРУ не подтвердило и не опровергло свою роль в операции.

Центральное разведывательное управление США провело удар беспилотником по территории Венесуэлы 24 декабря, сообщает издание The Intercept со ссылкой на источник, знакомый с операцией (перевод — сайт Charter97.org).

Это стало первым известным случаем прямой атаки США на венесуэльскую территорию и новым этапом давления администрации президента США Дональда Трампа на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным источника, удар пришелся по портовому причалу, который американские власти связывают с деятельностью венесуэльской преступной группировки «Tren de Aragua». В момент атаки людей на объекте не было, жертв не зафиксировано. Ранее о взрыве на объекте в Венесуэле сообщал CNN, а сам Трамп в течение нескольких дней делал туманные заявления, позже подтвердив, что США «нанесли удар» по зоне загрузки судов с наркотиками.

Официально ЦРУ не подтвердило и не опровергло свою роль в операции. Представитель ведомства отказался от комментариев. Сам Трамп, отвечая на вопрос о причастности разведки, заявил: «Я не хочу это комментировать».

Критики администрации заявляют, что удар не имел правового основания и не был санкционирован Конгрессом США. Эксперты отмечают, что действия США вписываются в долгую историю вмешательства ЦРУ в дела стран Латинской Америки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи