The Intercept: ЦРУ причастно к удару беспилотников по Венесуэле 31.12.2025, 11:30

Официально ЦРУ не подтвердило и не опровергло свою роль в операции.

Центральное разведывательное управление США провело удар беспилотником по территории Венесуэлы 24 декабря, сообщает издание The Intercept со ссылкой на источник, знакомый с операцией (перевод — сайт Charter97.org).

Это стало первым известным случаем прямой атаки США на венесуэльскую территорию и новым этапом давления администрации президента США Дональда Трампа на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным источника, удар пришелся по портовому причалу, который американские власти связывают с деятельностью венесуэльской преступной группировки «Tren de Aragua». В момент атаки людей на объекте не было, жертв не зафиксировано. Ранее о взрыве на объекте в Венесуэле сообщал CNN, а сам Трамп в течение нескольких дней делал туманные заявления, позже подтвердив, что США «нанесли удар» по зоне загрузки судов с наркотиками.

Официально ЦРУ не подтвердило и не опровергло свою роль в операции. Представитель ведомства отказался от комментариев. Сам Трамп, отвечая на вопрос о причастности разведки, заявил: «Я не хочу это комментировать».

Критики администрации заявляют, что удар не имел правового основания и не был санкционирован Конгрессом США. Эксперты отмечают, что действия США вписываются в долгую историю вмешательства ЦРУ в дела стран Латинской Америки.

