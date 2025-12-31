закрыть
Какой налог на квартиры начислят белорусам за 2026 год?

1
  • 31.12.2025, 11:59
  • 1,320
Какой налог на квартиры начислят белорусам за 2026 год?

Для некоторых он вырастет в 2-3 раза.

Министерство финансов наглядно показало, как для белорусов поднимется налог на недвижимость после изменений налогового законодательства в 2026 году. Повышение ожидает счастливых владельцев просторных квартир и домов - повышающие коэффициенты привязали к площади жилья. Ведомство поделилось ориентировочными суммами на примере столицы и Минского района - регионов с самыми высокими ценами на недвижимость.

С 1 января 2026 года налог на недвижимость больших «квадратов» «подорожает» вдвое, а то и втрое. Все будет зависеть от общей площади дома или квартиры:

двойной тариф - для домов свыше 200 м² и квартир от 150 м²,

тройной тариф - для домов свыше 300 м² и квартир от 250 м².

К примеру, владельцу просторной трешки в каком-нибудь столичном ЖК в 180 квадратов по старым правилам насчитали бы всего 196 рублей налога, то в следующем году на эту статью расхода придется заложить в семейном бюджете куда большую сумму - 392 рубля.

Владельцам самых «жирненьких» домов и квартир в Минске, по подсчетам Минфина, придется раскошелиться в 2027 году (именно тогда белорусы начнут платить по новым тарифам с повышающими коэффициентами) на все 905 рублей, а в Минском районе - на 725 - 762 рубля.

