Independent: Новый год — лучшее время для новых возможностей и знакомств

31 декабря 2025, среда, 12:44
  • 31.12.2025, 12:20
Это момент, когда стираются социальные границы, а ночь наполнена ощущением обновления и свободы.

Несмотря на то, что все больше молодых людей предпочитают проводить новогоднюю ночь дома — за Netflix и в социальных сетях, — сторонники активного празднования уверены, что 31 декабря по-прежнему обладает особой магией, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Опросы показывают, что люди сегодня вдвое чаще выбирают экраны вместо вечеринок, а более 20% планируют лечь спать еще до полуночи. Среди молодежи 18–29 лет на улицы и в бары в новогоднюю ночь собирается менее пятой части — вдвое меньше, чем в 1990-е годы. Эксперты связывают это с усталостью, ростом цен и изменением образа жизни.

Однако журналистка Хелен Коффи считает, что отказ от празднования — упущенная возможность. По ее словам, Новый год — это редкий момент, когда стираются социальные границы, легко заводятся новые знакомства, а сама ночь наполнена ощущением обновления и свободы. Главное — подходить к ней без завышенных ожиданий и с готовностью к спонтанности.

Коффи признает, что разочарования в прошлом — дорогие билеты, неудачные планы и другие проблемы — отбивали желание праздновать. Но после пандемии она сознательно решила «вернуть» себе Новый год, делая ставку на живое общение, танцы и новые впечатления. Этот подход, по ее словам, позволил превратить 31 декабря из формального события в источник ярких воспоминаний.

«Новый год — это не испытание, а шанс начать год с энергией и радостью», — отмечает она. Сериалы и соцсети никуда не денутся, а вот возможность начать год необычно бывает только раз.

