Стало известно, какие пенсионные изменения появятся в 2026 году в Беларуси

Они касаются в том числе назначения и выплаты денег.

В Беларуси в 2026 году появятся пенсионные изменения. Они касаются в том числе назначения и выплаты таких денег. Проект «Хризантема» рассказывает подробности.

Повышения пенсионного возраста в Беларуси в 2026 году не будет, уверяют власти. Сейчас женщины в Беларуси выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. Страховой стаж (период, в котором уплачивались взносы в Фонд соцзащиты населения) также поднимать в 2026-м не намерены. Сейчас этот показатель составляет 20 лет.

Упрощение по соцстрахованию

В Беларуси с 1 января 2026 года введут изменения по государственному социальному страхованию и пенсионному обеспечению. Документ касается работы Фонда социальной защиты населения, а также отдельных категорий населения.

Главное новшество — Фонд соцзащиты получил больше полномочий по взысканию долгов. Теперь он сможет принимать решения о взыскании задолженности без обращения к нотариусу. Кроме того, фонд сможет бесплатно пользоваться государственными базами данных и получать номера мобильных телефонов граждан, которые самостоятельно платят взносы. Это позволит быстрее направлять уведомления и напоминания о платежах.

Появилось очередное пенсионное новшество. Кого оно затронет

В то же время ФСЗН больше не будет финансировать программы по содействию занятости населения — эти расходы исключены из его полномочий.

Изменения затронули и дипломатов. Для них уточнили порядок уплаты обязательных страховых взносов за супругов — соответствующие поправки внесены в правила дипломатической службы.

Кроме того, власти «почистили» пенсионное законодательство: из одного из указов убрали дублирующие нормы о назначении пенсий, а в другом уточнили терминологию, связанную с добровольным накопительным пенсионным страхованием.

На сколько в 2026 году собираются повысить пенсии и сколько белорусов трудится на заслуженном отдыхе

Автоматическое назначение некоторых пенсий

С 1 января 2026 года упрощается порядок назначения пенсий по инвалидности — вводится беззаявительный принцип. Это значит, что человеку не нужно лично обращаться за оформлением: необходимые данные будут запрашиваться автоматически, а пенсия назначаться в онлайн-режиме на основе информации от медико-социальных комиссий.

Корректировки для неработающих пенсионеров

В 2025 году уже были сняты ограничения на выплату пенсии работающим гражданам. На 2026 год отмена подобных ограничений распространена и на госслужащих — они сохраняют право на получение пенсии за выслугу лет даже при продолжении трудовой деятельности или работе в статусе ИП, адвоката, нотариуса.

Повысят пенсии

В Беларуси средний размер пенсии по возрасту сейчас составляет 980 рублей, сообщают в Минтруда. В 2026 году его планируют увеличить на 14,5% — до примерно 1,1 тыс. рублей. Размер выплат зависит от нескольких факторов: продолжительности стажа, уровня заработка и права на надбавки. К последним относятся льготы для участников и ветеранов ВОВ, инвалидов I группы, людей старше 75 лет, почетных доноров и других категорий.

Что недавно изменилось

С 1 октября этого года появились изменения, по которым вся сумма трудовой пенсии заключенным теперь перечисляется в исправительно-трудовое учреждение, и уже оно будет производить все удержания.

Для ИП ввели дифференцированную схему уплаты взносов в ФСЗН: платеж зависит от полученных ими доходов.

плательщикам налога на профдоход разрешили самостоятельно доплачивать в ФСЗН взносы на пенсионное страхование, чтобы у них формировалась в будущем пенсия;

ужесточили наказание для работодателей, которые выплачивают зарплаты в конвертах, при этом снизили соцгарантии для получателей таких выплат;

ФСЗН разрешили выносить самостоятельные решения о взыскании задолженности с субъектов хозяйствования.

