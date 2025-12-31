закрыть
31 декабря 2025, среда, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин с гнилой селедкой

3
  • Тарас Сидоржевский
  • 31.12.2025, 12:46
  • 6,358
Путин с гнилой селедкой

Старый прием из методичек сработал.

Прием «гнилой селедки» сработал безупречно. Напомню, суть этого старого приема из методичек КГБ совсем не в том, чтобы доказать вину жертвы, а в том, чтобы заставить всех обсуждать сам инцидент. Механика операции проста и надежна, как швейцарские часы: доказывать ничего не надо – достаточно загрязнить пространство. Бросить к ногам мира «селедку», которая так воняет, что все начинают хмуриться и говорить о ней.

Именно так и получилось с якобы атакой дронов на резиденцию Путина. Вот уже второй день первые всерьез пытаются разобраться, правда это или нет - поднимают разведку, смотрят спутники и пр.; вторые по умолчанию встали на защиту оболганной жертвы, зная, что от россиян правды нечего ждать, а третьим с неких причин удобно поддержать вранье.

Мы наблюдаем классическую постановку в театре военн-политического гротеска. Кремль заявляет о нападении, которого не видели ни спутники, ни очевидцы. Песков, кстати, уже объявил, что никаких доказательств и не будет - якобы все сбили, зачем показывать. А вот Le Monde, ссылаясь на источники в окружении Макрона, сухо констатирует: никаких доказательств нет, а показания российской стороны противоречат друг другу.

Но в современном мире, где постправда стала главной валютой, отсутствие доказательств - лишь мелкое техническое неудобство для тех, кто хочет верить в ложь или цинично ее поддержать.

Трампу, похоже, главной цели этого представления, еще с утра в тот же день поездили по ушам. И во время встречи, которая Украины и не касалась - с Нетаньяху, в сухом остатке получилось, что на весь мир прозвучал намек, что виновата Украина. Мол, не кстати пытаться убить Путина во время кульминации мирных переговоров. Может Украина и не пыталась и все это неправда, сказал Трамп, но если правда, то это нехорошо.

Прекрасно же! Попался, голубчик, обмазался гнилой селедкой. И мир обмазал.

Но что еще хуже, играя в «солидарность» с Путиным из-за вымышленных ударов, Трамп де-факто дает Кремлю карт-бланш на любую эскалацию. Что, похоже, и есть целью операции наряду с торможением переговоров.

Неприятно удивила реакция Индии с ее особой позицией относительно войны. Нарендра Моди смахнул скупую слезу сочувствия над нетронутой крышей путинской резиденции и выразил обеспокоенность, таким образом на самом высоком уровне поддержав русский вброс. Когда премьер-министр такого мощного государства как Индия выражает «глубокую озабоченность» из-за вымышленной атаки, он не просто ошибается. Он участвует в легитимации фантома.

При этом Моди молчит, когда после прилетов российских ракет десятки украинцев оказываются похороненными живьем. Его это не беспокоит…

Вердикт Украине уже вынесен в кабинетах пропаганды. И то, что самого «преступления» не существовало в природе, уже никого не интересует.

Как метко заметил Андрей Сибига, Россия всегда обвиняет других в том, что планирует сделать сама. Это другая старая КГБ-шная методика перекладывания ответственности. Если сегодня мир поверит в «нападение на резиденцию», то завтра он молча проглотит удар по «центрам принятия решений» в Киеве, который Москва назовет «возмездием».

Год назад в новогоднюю ночь они ударили шахедами по правительственному кварталу - попали в Дом писателей и в жилой дом в нескольких сотнях метров от ОП. Тогда погибли люди, но миру было плевать - все праздновали. Что им мешает ударить еще раз и чем-то серьезнее? Эти людоеды ведь любят традиции.

Тарас Сидоржевский, «Главред»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи