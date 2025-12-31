«Берешь две кувалды и едешь в поле» 31.12.2025, 12:55

Белорус превратил свой дом в каменную «крепость».

Власюки никогда не называют свой точный адрес. Зачем? Если вы приехали в Каменец, станьте спиной к знаменитой Белой веже, и в поле зрения обязательно попадет дом с котом. Так зовут здесь коттедж Галины и Владимира за мозаику на стене в виде черного кота в ершистой позе. Из булыжников на фасаде выложена виноградная лоза, натуральный камень — в отделке наличников, цоколя… Глядя на такой фантазийный вид строения, многие принимают его за сувенирную лавку, музей или кафе, пишет Onliner.

— Если калитка открыта, к нам часто заглядывают туристы. Открывают дверь, проходят прямо в комнаты — посмотреть на «музейные экспонаты». Однажды приняли наш домик за ресторан. Зашли в кухню, жена что-то готовила на плите. «Гости» сели за стол, Галя обернулась и спрашивает: «Что вы хотели?» А ребята отвечают: «Несите меню». Только потом догадались, что ввалились в частный дом без разрешения. Смеялись вместе, — рассказывает хозяин.

Год постройки дома Власюков не известен. Ясно одно: стоял до возведения главного храма Каменца — Свято-Симеоновской церкви. Есть старая фотография, где на заднем фоне видятся строительные сваи, установленные под обновленный храм из кирпича на месте старой деревянной церквушки.

Возведение каменного храма началось в 1912 году, а дом Власюков в два этажа с мансардой уже стоял.

Построенный на центральной площади города, он был строением статусным. Первые хозяева покрасили стены в белый «богатый» цвет, и долго горожане его называли почтительно — «белый дом». Говорят, одно время здесь располагалась корчма, потом торговали солью: на первом этаже обустроили склад-магазин, а второй и мансардный этажи занимали жилые помещения. После войны «белый дом» заняла заготовительная контора, потом — «Белсоюзпечать» и почта. Впервые Владимир Власюк оказался в этих стенах, когда его мама получила в «белом доме» квартиру как работница «Рембыттехники». После армии он и сам устроился в это учреждение, и ему дали по соседству с мамой отдельное жилье.

После распада СССР жильцов стали отсюда выселять. Сказали: «Рембыттехника» разваливается по разным министерствам, выкупай или выезжай. А как выкупать? Владимир пару-тройку лет как из армии вернулся, женился, уже трое маленьких детей было, а с деньгами — как у всех. И так повезло, что тогда можно было купить недвижимость за чеки «Жилье». Мама отдала свои чеки молодой семье, теща — свои, поделились еще родственники. Власюки выкупили все квартиры в доме и начали большой ремонт.

— Почему вдруг кот? Кот — это я по китайскому гороскопу. Первоначально заказывал украшения на фасад местному мастеру золотые руки. Он мне сделал черного кота, виноградную лозу. А потом в основном все сам. Берешь две кувалды 6-килограммовые, едешь в поле. Одна кувалда должна быть не острая, похожая на молоток. Если большой камень колоть острым инструментом, края получатся со сколами, а камень повредить нельзя.

Валун надо сильно ударить одним движением, чтобы он раскололся, и потом половинку опять расколоть надвое, получившуюся четверть — снова надвое.

Так раскалывать, пока не получишь плоский материал с природным рисунком. Но, понятно, все камни не могут быть идеально плоскими. Чтобы укладывать красиво, нужно утеплить стены дома толстым слоем пенопласта. Чем глубже полученная ниша, тем легче делать облицовку камнем. Например, вы сейчас видите плоскую сторону камня, а в глубину он может быть до 10 сантиметров.

Сейчас в доме Власюков шесть жилых помещений, включая мансарду. Здесь выросли их пятеро детей. Все разлетелись, с бабушкой и дедушкой осталась одна внучка. Владимир часто в разъездах: ремонтирует бытовую технику в нескольких районах Брестской области и просто много путешествует. На мотоцикле объездил полмира: Италия, Хорватия, Черногория, Румыния, Греция… Возвращаясь, снова берется за инструмент — преображать свой «Дом с котом». Есть цель — закончить крышу «под старину». Но подобраться к скатной конструкции снаружи непросто. Чтобы работать на высоте, Владимир придумал построить изнутри дома крутую винтовую 7-метровую лестницу.

Внутренние стены хозяин тоже облагораживает природным материалом.

— Мы же в Каменце живем. У нас куда ни глянь — камни. Я не умею делать по-современному: ровные углы, гипсокартон, штукатурка… Для меня это тяжело. А камнем тяп-ляп, и смотрится хорошо, красиво.

