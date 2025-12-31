The Telegraph: Трамп не может быть настолько наивным 12 31.12.2025, 13:03

Обвинения Путина в адрес Украины абсурдны.

Обвинения Москвы в том, что Украина якобы атаковала одну из резиденций Путина с помощью десятков беспилотников, выглядят очередной попыткой сорвать любые реальные переговоры о мире. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о «91 дроне» противоречит данным самого российского Минобороны, которое в ту же ночь сообщало о меньшем числе БПЛА над всей территорией страны, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Украина категорически отвергла обвинения, назвав их выдумкой. Независимые аналитики также сомневаются в достоверности версии Кремля, отмечая, что подобные информационные вбросы традиционно используются Москвой для оправдания продолжения войны и ухода от дипломатического давления.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявляет, что мирные договоренности с Киевом якобы «готовы на 95 процентов». Однако предлагаемый план содержит элементы, которые для Кремля неприемлемы. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности для Украины сроком до 15 лет и возможном размещении сил НАТО. Для Путина это равносильно «членству в альянсе через черный ход» — красная линия, от которой он отступать не намерен.

Даже идея уступок в Донбасе не означает компромисса. Предложение превратить регион в демилитаризованную экономическую зону противоречит российской стратегии полного контроля над оккупированными территориями.

Все это происходит на фоне ухудшения военного положения России. По оценкам аналитиков BBC, за последние месяцы потери российской армии растут рекордными темпами, а общее число убитых и раненых превысило 1,5 млн человек.

Эксперты сходятся во мнении, что Кремль не заинтересован в мире и использует обвинения в «атаках» как предлог для затягивания войны. Вопрос теперь в том, готов ли Вашингтон отвечать на это жестко или продолжит верить в видимость переговорного процесса.

