В Беларуси собираются ввести новшество, которое касается белорусского рубля

31.12.2025, 13:10

Нацбанк рассказал подробности.

Нацбанк объявил победителя конкурса на новый графический знак белорусского рубля. Его выбрали через голосование, пишет «Зеркало».

«Победителем конкурса на лучший новый графический знак белорусского рубля стал Василий Щебетун, — сообщает Нацбанк. — Его работа набрала максимальное суммарное количество баллов. Автор получит приз — 3000 рублей. На основании победившей конкурсной работы будет утвержден окончательный вариант нового графического знака белорусского рубля».

Напомним, в сентябре этого года Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля. Разыскиваются идеи для оригинального и узнаваемого символа. Победитель получит приз в 3000 рублей.

Речь идет о выборе знака типа $, €, £ или ₽ - как у доллара, евро, фунта стерлингов или российского рубля.

В Беларуси уже 20 лет для обозначения своей валюты используются две буквы — Br. Однако за это время данный знак «никак не прижился», отмечал ранее заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун. Он предполагает, что так могло выйти из-за сложности или отсутствия ассоциации с белорусским рублем.

«Поэтому было принято решение (правлением) объявить соответствующий конкурс. Это должна быть какая-то одна буква, которая будет понятна всему международному сообществу и будет ассоциироваться именно с белорусским рублем», — говорил Картун.

