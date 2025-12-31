The Telegraph: Майя Санду — лидер, которого не смог сломить Путин 1 31.12.2025, 13:46

1,872

Майя Санду

Москва развернула против нее самую агрессивную кампанию.

Президент Молдовы Майя Санду признана «Мировой лидер года» по версии The Telegraph за противостояние беспрецедентному давлению со стороны России и защиту демократического курса страны. Сайт Charter97.org приводит перевод материала.

В 2025 году Санду сумела одержать ключевые политические победы, несмотря на масштабные попытки Кремля вмешаться во внутренние процессы в Молдове. Она была переизбрана на второй президентский срок, поддержала победу на референдуме о курсе на вступление в ЕС и помогла своей партии сохранить парламентское большинство. По оценкам западных дипломатов, Москва развернула против нее самую агрессивную кампанию подрыва демократии, включавшую дезинформацию, подкуп избирателей, кибератаки и финансирование пророссийских сил.

Россия рассматривала Молдову как стратегический плацдарм — в случае победы лояльного Кремлю правительства это могло бы усилить давление на Украину и создать угрозы для восточного фланга НАТО. Однако эти планы были сорваны.

Санду подчеркивает, что Молдова стала «полигоном гибридной войны», а ее опыт должен стать предупреждением для всей Европы. По ее словам, Россия использует фейковые новости, ИИ-манипуляции, криптофинансирование и попытки дискредитации выборов, а конечная цель — подрыв европейских демократий.

Известная своей скромностью, Санду летает экономклассом, живет в обычной квартире и получает одну из самых низких зарплат среди мировых лидеров. Именно личная неподкупность и отказ от показной роскоши помогли ей сохранить доверие граждан в условиях экономического кризиса и внешнего давления.

Говоря о войне в Украине, Санду предупреждает: «Путин не заинтересован в устойчивом мире». По ее мнению, слабое давление на Россию приведет лишь к временной паузе перед новой агрессией.

Для Молдовы вступление в ЕС, по словам президента, — не просто политическая цель, а вопрос выживания демократии.

