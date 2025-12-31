The Telegraph: Майя Санду — лидер, которого не смог сломить Путин

The Telegraph: Майя Санду — лидер, которого не смог сломить Путин1
Москва развернула против нее самую агрессивную кампанию.
Президент Молдовы Майя Санду признана «Мировой лидер года» по версии The Telegraph за противостояние беспрецедентному давлению со стороны России и защиту демократического курса страны. Сайт Charter97.org приводит перевод материала.
В 2025 году Санду сумела одержать ключевые политические победы, несмотря на масштабные попытки Кремля вмешаться во внутренние процессы в Молдове. Она была переизбрана на второй президентский срок, поддержала победу на референдуме о курсе на вступление в ЕС и помогла своей партии сохранить парламентское большинство. По оценкам западных дипломатов, Москва развернула против нее самую агрессивную кампанию подрыва демократии, включавшую дезинформацию, подкуп избирателей, кибератаки и финансирование пророссийских сил.
Россия рассматривала Молдову как стратегический плацдарм — в случае победы лояльного Кремлю правительства это могло бы усилить давление на Украину и создать угрозы для восточного фланга НАТО. Однако эти планы были сорваны.
Санду подчеркивает, что Молдова стала «полигоном гибридной войны», а ее опыт должен стать предупреждением для всей Европы. По ее словам, Россия использует фейковые новости, ИИ-манипуляции, криптофинансирование и попытки дискредитации выборов, а конечная цель — подрыв европейских демократий.
Известная своей скромностью, Санду летает экономклассом, живет в обычной квартире и получает одну из самых низких зарплат среди мировых лидеров. Именно личная неподкупность и отказ от показной роскоши помогли ей сохранить доверие граждан в условиях экономического кризиса и внешнего давления.
Говоря о войне в Украине, Санду предупреждает: «Путин не заинтересован в устойчивом мире». По ее мнению, слабое давление на Россию приведет лишь к временной паузе перед новой агрессией.
Для Молдовы вступление в ЕС, по словам президента, — не просто политическая цель, а вопрос выживания демократии.