31 декабря 2025, среда, 14:46
Лукашенко рассказал безумную историю об «Орешнике»

8
  • 31.12.2025, 14:17
  • 3,586
Лукашенко рассказал безумную историю об «Орешнике»

Неадекватное заявление диктатора.

Лукашенко вспомнил удар, который в ноябре 2024 года Россия нанесла «Орешником» по заводу «Южмаш» в Украине.

«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там 5–7 этажей под землей (все готовились к ядерной войне. И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло», — цитирует Лукашенко его пресс-служба сегодня, 31 декабря.

Отметим, что площадь Южного машиностроительного завода в Днепре огромна, он занимает около 744 гектаров. Это настоящий город в городе.

Российские власти и СМИ утверждали, что заводу нанесен серьезный ущерб, украинские же, ссылаясь в том числе на спутниковые снимки, говорили о незначительности повреждений. После российской атаки по Днепру были сообщения о жертвах, но именно на «Южмаше» — нет.

