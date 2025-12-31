Модераторы «Хартии’97» поздравляют читателей с Новым годом 14 31.12.2025, 14:48

Ваши комментарии — это соль и перец нашего сайта.

Дорогие наши читатели, модераторы сайта Charter97.org поздравляют вас с Новым 2026-м годом:

— Особенно хотим поздравить тех, кто дает нам работу — комментаторов сайта. Мы благодарны вам за блестящую аналитику, быструю реакцию, боевой дух и чувство юмора. Ваши комментарии — это соль и перец нашего сайта.

Желаем, чтобы в новом году сбылись все ваши хорошие пожелания, а даже и те плохие в адрес «двух моральных уродов и их приспешников, которые портят всем жизнь». Желаем побольше креатива в новом году, творческой энергии и взаимного уважения. Не забывайте пользоваться VPN, если пишите из Беларуси.

Желаем мира, полной победы Украины и свободы Беларуси.

Мы вас любим! Слава Украине! Жыве Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com