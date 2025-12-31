Модераторы «Хартии’97» поздравляют читателей с Новым годом

Модераторы «Хартии’97» поздравляют читателей с Новым годом14
- 31.12.2025, 14:48
Ваши комментарии — это соль и перец нашего сайта.
Дорогие наши читатели, модераторы сайта Charter97.org поздравляют вас с Новым 2026-м годом:
— Особенно хотим поздравить тех, кто дает нам работу — комментаторов сайта. Мы благодарны вам за блестящую аналитику, быструю реакцию, боевой дух и чувство юмора. Ваши комментарии — это соль и перец нашего сайта.
Желаем, чтобы в новом году сбылись все ваши хорошие пожелания, а даже и те плохие в адрес «двух моральных уродов и их приспешников, которые портят всем жизнь». Желаем побольше креатива в новом году, творческой энергии и взаимного уважения. Не забывайте пользоваться VPN, если пишите из Беларуси.
Желаем мира, полной победы Украины и свободы Беларуси.
Мы вас любим! Слава Украине! Жыве Беларусь.