Модераторы «Хартии’97» поздравляют читателей с Новым годом

14
  • 31.12.2025, 14:48
Дорогие наши читатели, модераторы сайта Charter97.org поздравляют вас с Новым 2026-м годом:

— Особенно хотим поздравить тех, кто дает нам работу — комментаторов сайта. Мы благодарны вам за блестящую аналитику, быструю реакцию, боевой дух и чувство юмора. Ваши комментарии — это соль и перец нашего сайта.

Желаем, чтобы в новом году сбылись все ваши хорошие пожелания, а даже и те плохие в адрес «двух моральных уродов и их приспешников, которые портят всем жизнь». Желаем побольше креатива в новом году, творческой энергии и взаимного уважения. Не забывайте пользоваться VPN, если пишите из Беларуси.

Желаем мира, полной победы Украины и свободы Беларуси.

Мы вас любим! Слава Украине! Жыве Беларусь.

