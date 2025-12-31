закрыть
31 декабря 2025, среда, 16:39
В Беларуси картошку, капусту и яблоки обозначат «специальными надписями»

  • 31.12.2025, 15:12
Они появятся на овощах из стабфондов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) оповестило магазины и покупателей, что не все овощи и фрукты, которые продаются в магазинах, должны стоить не выше установленных недавно цен.

Речь идёт о том, что в торговых сетях одновременно могут продаваться те же картошка и яблоки, которые туда поставляются из государственных стабфондов по фиксированным ценам, и овощи и фрукты, поставленные в магазины другими поставщиками.

А чтобы покупатели не путались, МАРТ рекомендовал всем магазинам обозначить овощи из стабфондов соответствующими надписями.

