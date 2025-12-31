Взрыв на НПЗ и терминале в российском Туапсе: новые подробности 31.12.2025, 15:22

1,626

За дерзкой операцией стоит украинская разведка.

В ночь на 31 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Госпогранслужбой атаковали морской нефтяной терминал Туапсе и Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщили NV источники в ГУР МО.

В результате удара поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 Туапсинского НПЗ, а также транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала, отметили разведчики.

Туапсинский НПЗ мог перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год, существенно усиливая способность российского ВПК.

«Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа. Слава Украине!», — заявил собеседник NV в военной разведке.

Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что в российском Туапсе в результате атаки БПЛА был поврежден один из причалов в порту, а также оборудование на нефтеперерабатывающем заводе. На месте ударов вспыхнули пожары.

