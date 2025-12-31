Владимир Фесенко: За год позиция Трампа менялась семь раз 4 31.12.2025, 15:56

Владимир Фесенко

Фото: ua.news

Украина будет продолжать борьбу за свою независимость и в будущем году.

Известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью сайту Charter97.org рассказал, каким 2025 год был для Украины:

— Год был сложным, достаточно проблемным. Прежде всего — из-за начала президентства Дональда Трампа. Наши партнерские отношения с Соединенными Штатами претерпели существенные изменения. Один из главных вызовов, который появился для Украины в 2025-ом году, это прекращение финансовой и военной помощи США.

Это, конечно, существенно повлияло на возможности Украины, потенциал сопротивления российской агрессии. Однако нам удалось сохранить партнерские отношения с европейскими странами, и большинство из них даже объединилось в «Коалицию желающих» для поддержки Украины. И европейцы нам помогают и в закупке американского оружия, и финансово.

— Какие главные события уходящего вы бы выделили?

— Одно из главных событий для Украины — в конце года Европейский союз принял решение о выделении нам льготного кредита на 90 миллиардов евро, который будет помогать выдержать российскую агрессию в будущем году и даже в 2027-ом.

В то же время надо отметить и положительную тенденцию, что Трамп активно стремится к тому, чтобы прекратить войну между Россией и Украиной. В 2025 году начались мирные переговоры при посредничестве США в режиме челночной дипломатии. Чаще всего это не прямые переговоры между Россией и Украиной, а переговоры через Соединенные Штаты.

Практически весь год мы видели достаточно активные переговоры о завершении войны. Была даже попытка прямых переговоров в Стамбуле, но не очень удачная и скорее такая имитационная со стороны РФ. Тем не менее сам факт мирных переговоров создает определенное окно возможностей уже на будущий год.

К концу года было сформулировано немало содержательных наработок по возможному будущему мирному соглашению. Но, к сожалению, остается та же проблема, которая была весь год. И она остается и на будущий год — Путин не хочет прекращать эту войну. Он не хочет договариваться на компромиссных основах. Еще одна из проблем переговорного процесса — это постоянные колебания позиций Трампа.

За 10 месяцев мирных переговоров позиция Трампа по условиям завершения войны менялась 7 раз. И эти постоянные колебания, эти трамповские качели, непоследовательность Трампа и его администрации в мирном процессе, к сожалению, не способствуют тому, чтобы война прекратилась как можно быстрее. Поэтому есть и позитивные, и негативные тенденции со стороны Трампа. Именно президент США является сейчас главным фактором переговорного процесса. Думаю, что он останется таким же фактором и в 2026 году.

Добавлю, что в отношениях с США у нас было еще одно важное событие. Это подписание ресурсного соглашения. Кстати говоря, в истории с ресурсным соглашением и в мирных переговорах, я бы отметил еще одну важную тенденцию в отношениях между США и Украиной. Нам удалось не сразу, но постепенно найти оптимальную тактику взаимодействия с США. Мы неоднократно на протяжении этого года и в переговорах про ресурсное соглашение, и в мирных переговорах сталкивались с тем, что США оказывали на нас очень сильное давление. Но мы выдерживали его, не говорили американцам «нет». И начинали переговоры по конкретным позициям, по конкретным пунктам.

В итоге удавалось выйти на компромиссные документы. Так было с ресурсным соглашением, подписанным в мае. И переговоры о завершении войны тоже показывают, что мы можем нейтрализовать это американское давление и постепенно выходить на некие согласованные компромиссные документы. Вот как нынешний 20-пунктный мирный план. Он еще не полностью согласован, но это тоже показывает, что украинская дипломатия уже знает, как работать с Трампом и его администрацией. Я считаю, что это тоже важное достижение Украины.

Поэтому год был в этом плане для нас сложный, проблемный. Однако мы сдерживаем российское наступление. Да, России удается продвигаться, но медленно. И перелома в войне Россия не достигла. А Украина демонстрирует, что она имеет потенциал для сдерживания российского нашествия. Украина будет продолжать борьбу за свою независимость и в будущем году.

Отмечу также, что 2025 год стал очень знаковым для внутренней политики Украины. Произошли большие изменения именно во внутриполитических процессах.

В этом году очень актуализировалась тема антикоррупционных расследований и политическая борьба вокруг них. Иногда это проявлялось в конфликтных формах.

Антикоррупционные органы Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в этом году провели целый ряд резонансных расследований. В том числе против людей с высоким статусом, членов правительства. Часть из них ушла в отставку именно в результате антикоррупционных расследований.

Речь идет про как минимум троих членов правительства. Некоторые из них получили подозрения и находятся под следствием. Расследование затронуло и людей в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского, что стало для него большим вызовом. Была попытка в июле ограничить полномочия антикоррупционных органов. Но это вызвало негативную реакцию общества.

Тогда Зеленский прислушался к этому проявлению общественного мнения. Отменил те законопроекты, которые ограничивали полномочия НАБУ и САП. И полномочия этих органов были восстановлены законодательно. Это было очень важное событие. Потому что оно показало и активность, и влияние гражданского общества в Украине, которое сохраняется даже в условиях войны. И что украинская власть прислушивается к общественным требованиям, к общественным позициям. Это был знаковый символ того, что украинская демократия продолжает работать, несмотря на отсутствие выборов. А в конце года было очень громкое резонансное расследование — операция «Мидас», которая в итоге завершилась отставкой министра энергетики и министра юстиции.

Отмечу еще и самое громкое внутриполитическое событие 2025 года — отставка в конце ноября главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ермак был пять лет главой Офиса президента. Он был вторым по влиянию государственным деятелям в стране после президента Украины. Это событие очень существенно повлияло на украинскую политику, на взаимодействие и взаимоотношения различных государственных органов.

Был риск политического кризиса в связи с антикоррупционным расследованием. Но именно отставка Ермака сняла такой риск. К концу года внутриполитическая ситуация в Украине, на мой взгляд, существенно стабилизировалась. Хотя сейчас активно обсуждается тема возможных выборов в Украине. Именно в 25-м году произошли самые существенные внутриполитические изменения.

— Какие надежды в Украине относительно следующего года?

— Мы стремимся к завершению войны, но на условиях, которые будут более-менее приемлемыми для нас. Для нас неприемлемо завершение войны на условиях российских ультиматумов — одностороннее выведение украинских войск из Донбасса и другие уступки. Как показывают опросы социологов, большинство украинцев отвергают такой вариант.

Тем не менее, я думаю, что в 2026-м году Украина продолжит борьбу за независимость, за свой суверенитет. Украина не собирается капитулировать перед Россией и будет защищать свою территорию.

Как, например, показывает контроперация под Купянском, у украинских войск есть потенциал не только для обороны, но даже для контрнаступательных действий. Однако очень многое будет зависеть от того, удастся ли Вооруженным силам Украины стабилизировать линию фронта.

Это будет влиять не только на военную ситуацию, но и на дальнейший переговорный процесс. По оценкам многих комментаторов, аналитиков и политиков, в 2026-м году станет больше шансов для выхода на мирные соглашения о завершении войны в Украине. Но вот удастся ли эти шансы реализовать реализовать, это зависит от военной ситуации, от переговорной ситуации. Насколько США будут активно и последовательно действовать в переговорном процессе, в том числе оказывая давление не только на Украину, но и на Россию. От этого очень многое будет зависеть.

Многое будет зависеть от внутренней социально-экономической и финансовой ситуации в России. Ну и здесь еще один важный фактор – это цена на нефть. И в целом глобальная экономическая ситуация в мире. Думаю, что это может влиять на переговоры по завершению войны и на готовность Путина согласиться на те или иные компромиссные варианты. Поэтому главный вопрос войны и мира для Украины в 2026-м году будет более обостренным. Но сохраняются риски продолжения войны. Это заметно по последним событиям. Например, информационно-психологическая спецоперация России с заявлением о якобы атаке на резиденцию Путина. Это явно направлено на срыв переговорного процесса. Россия хочет эскалировать войну. Сейчас это очень заметно.

С другой стороны, думаю, что переговорный процесс продолжится. В 2026-м году будут не одна, а несколько попыток выйти на реальные мирные соглашения. А вот удастся ли это сделать, это будет зависеть, как я уже сказал, от военной ситуации на фронтах в Украине, ситуации внутри России и от переговорных действий Соединенных Штатов.

Что касается внутренней ситуации в Украине, то, думаю, что в будущем году мы увидим продолжение антикоррупционных расследований. Они, конечно, будут влиять и на внутриполитические процессы. Это будет вызов для президента Зеленского. Возможно, будут новые кадровые перестановки. Кстати, многие кадровые вопросы еще не решены.

Скорее всего, все-таки будет назначен новый глава Офиса президента Украины. Но так или иначе, внутриполитические процессы в Украине будут развиваться очень и очень противоречиво. В зависимости от того, как будет развиваться военная и переговорная ситуация.

И выборы, о которых много сейчас говорят, могут состояться в Украине только в том случае, если будет достигнуто мирное соглашение. Если оно будет достигнуто, то весьма вероятно, что тогда состоятся не только выборы, но возможно и всеукраинский референдум об утверждении этого мирного соглашения. А это также приведет к обострению внутриполитической борьбы в Украине.

