Белорусы Канады поздравили с Новым годом песней Леонарда Коэна

  • 31.12.2025, 16:06
Белорусы Канады поздравили с Новым годом песней Леонарда Коэна

Видеофакт.

Группа «Яваровы людзі» из Торонто и Объединение белорусов Канады поздравили соотечественников с Новым годом трогательным видео.

В декабре 2012 года группа «Яваровы людзі» выпустила рождественское поздравление на песню Леонарда Коэна «Аллилуйя».

«Прошло 13 лет. Дети, которые тогда снимались в клипе, выросли, взрослые немного помолодели, и группа решила записать эту песню еще раз и посмотреть, как в этом году готовятся к Рождеству герои того давнего видео», — рассказали авторы видео сайту Charter97.org.

