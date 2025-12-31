Белорусы Канады поздравили с Новым годом песней Леонарда Коэна
Видеофакт.
Группа «Яваровы людзі» из Торонто и Объединение белорусов Канады поздравили соотечественников с Новым годом трогательным видео.
В декабре 2012 года группа «Яваровы людзі» выпустила рождественское поздравление на песню Леонарда Коэна «Аллилуйя».
«Прошло 13 лет. Дети, которые тогда снимались в клипе, выросли, взрослые немного помолодели, и группа решила записать эту песню еще раз и посмотреть, как в этом году готовятся к Рождеству герои того давнего видео», — рассказали авторы видео сайту Charter97.org.