C 1 января в Беларуси дорожают сигареты
- 31.12.2025, 16:22
Некоторые — на 1,3 рубля.
Министерство по налогам и сборам (МНС) обнародовало максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые будут применяться в Беларуси с 1 января 2026 года. Об этом пишет Myfin.by.
Как следует из информации МНС, в январе подорожают сигареты ряда производителей. Так, некоторая продукция ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» вырастет в цене до 60 копеек (к примеру, Credo). Сигареты Фэст и Фэст 7 станут дороже на 55 копеек, линейки Минск и Премьер — на 50, а NZ и Queen — на 45. Вырастут цены и на многие другие позиции этого производителя.
Сигареты ООО «Табак-Инвест» также станут дороже. К примеру, Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim, KALIPSO Slim, KALIPSO Slim 100, KALIPSO Super Slim, KALIPSO Special Gold — на 1,3 рубля. А продукция MAC — на 1 рубль.
Подорожание затронет и сигареты, ввозимые в нашу страну государственным предприятием «Беларусьторг». К примеру, линейка Chapman прибавит в цене на 40 копеек.
Подорожают и некоторые другие сигареты. Полный список позиций, которые с января 2026 года прибавят в цене, можно посмотреть на сайте МНС.